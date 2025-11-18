Baltijas balss logotype
Зеленский отправится в Турцию уговаривать американцев 0 310

В мире
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский отправится в Турцию уговаривать американцев
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Турцию, где в ходе переговоров попытается возобновить интерес Вашингтона к завершению российского вторжения, подтвердил агентству AFP во вторник высокопоставленный украинский чиновник, сообщает LETA со ссылкой на AFP и RFE/RL.

В Анкаре Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и его «главная цель — добиться того, чтобы американцы вновь подключились» к мирным усилиям, пояснил представитель Украины.

В Турцию в среду также прибудет специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, и, как ожидается, он также может встретиться с Зеленским, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Объявляя о предстоящем визите, Зеленский отметил, что цель поездки — «активизировать переговоры» о мире с Россией.

«Любой ценой приблизить окончание войны — вот главный приоритет Украины. Мы также работаем над возобновлением обмена и возвращения пленных», — подчеркнул Зеленский.

Во вторник президент Украины находится с визитом в Испании.

#США #президент #Украина #Турция #дипломатия #визит #мирные переговоры #Россия #политика
