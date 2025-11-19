Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Французские виноделы протестуют против правительства и непьющих сограждан 0 190

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пурпурные майки - отличие виноделов.

Пурпурные майки - отличие виноделов.

"Вино не служит никакой особой цели, кроме отравления людей..."

7000 виноделов и виноградарей вышли вчера на демонстрацию на улицы Безье, требуя от правительства «быстрых» действий в условиях кризиса.

700 полицейских и жандармов были мобилизованы в этот день для поддержания порядка. Власти ждали бунтов и погромов, стянули в Безье подразделения войск спецназа, пригнали откуда-то два «кентавра».

Погромов не было. Манифестанты прошли мирным маршем по улицам города, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам: иностранная конкуренция и крупные розничные торговцы, снижающие цены, слишком строгие правила, навязываемые ЕС, изменение климата… спад потребления вина.

«Нас душат регуляции. Нас топят в налогах. Нам лгут о ценах. И пока мы боремся за выживание, другие экспортируют вино по цене воды, продают бутылки по цене одной чашки кофе. Нам говорят о продовольственном суверенитете, но наши политики приносят его в жертву свободной торговле!» - заявил президент Ассоциации молодых фермеров соседнего департамента Гар.

«Вино — не враг общества; это культура, это наследие, это удовольствие и возможность разделить радость за общим столом», — заявил президент Сельскохозяйственной палаты департамента Эро.

Кризис виноделия длится во Франции не первый год. Когда я пишу об этом, мои читатели удивляются, ведь у многих еще живо клише о вине как символе Франции. Но старые символы давно обесценены. Сами французы без пиетета относятся к виноградарям и виноделам. Скажу больше, они вызывают у французов раздражение. Их обвиняют в том, что они вечно недовольны, вечно чего-то просят. Причем когда чего-то просят железнодорожники, блокируя перевозки по всей стране, это раздражения не вызывает.

Причины этого французского парадокса уходят корнями глубоко в историю страны. Реальность такова, что сельская Франция не вызывает сочувствия у французов, они готовы пожертвовать ей в пользу спасения планеты от глобального потепления. Вино планомерно демонизировали на протяжении нескольких десятилетий. А виноделов обвиняли в упрямстве и архаизме.

Комментарии французов в соцсетях о манифестации виноделов в Безье говорят сами за себя:

"Если вино не продаётся или продаётся недостаточно дорого, им просто нужно найти себе другое применение: лесное хозяйство, скотоводство, установить солнечные батареи, наконец! Конечно, мы можем найти этой земле продуктивное применение. В любом случае, государство не должно субсидировать деятельность, которая не приносит никакой пользы".

"Государство не может продолжать содержать всех за счёт налогоплательщиков. Винный кризис был предсказуем годами, они к нему не подготовились. Виноградники разрослись, потребление алкоголя неуклонно снижается, другие страны научились производить высококачественное вино по доступным ценам, а винодельческие регионы — одни из самых загрязнённых пестицидами… рано или поздно нам придётся смириться с необходимостью производить что-то другое, и по-другому!"

"Эти фермеры вечно недовольны. Они постоянно просят помощи у правительства. Им бы на госслужбу".

"Коммунисты протестуют... Конкуренция слишком жёсткая... Тогда им стоит сменить сферу деятельности... Им просто нужно перейти дорогу: другой работы полно".

"Они говорят, что тонут в расходах и налогах, но продолжают просить правительство о помощи... Откуда берутся государственные деньги?"

"Вино не служит никакой особой цели, кроме отравления людей, когда виноделы используют фунгициды при его изготовлении, а люди его пьют!"

"А знаете, какую помощь оказывает виноградарям и виноделам правительство? Оно с барского плеча время от времени выделяет деньги на компенсационные выплаты за вырубку виноградников без права последующей посадки", - отмечает телеграм-канал "Настоящая Франция".

Читайте нас также:
#Франция #сельское хозяйство #кризис #торговля #вино #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео