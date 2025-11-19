7000 виноделов и виноградарей вышли вчера на демонстрацию на улицы Безье, требуя от правительства «быстрых» действий в условиях кризиса.

700 полицейских и жандармов были мобилизованы в этот день для поддержания порядка. Власти ждали бунтов и погромов, стянули в Безье подразделения войск спецназа, пригнали откуда-то два «кентавра».

Погромов не было. Манифестанты прошли мирным маршем по улицам города, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам: иностранная конкуренция и крупные розничные торговцы, снижающие цены, слишком строгие правила, навязываемые ЕС, изменение климата… спад потребления вина.

«Нас душат регуляции. Нас топят в налогах. Нам лгут о ценах. И пока мы боремся за выживание, другие экспортируют вино по цене воды, продают бутылки по цене одной чашки кофе. Нам говорят о продовольственном суверенитете, но наши политики приносят его в жертву свободной торговле!» - заявил президент Ассоциации молодых фермеров соседнего департамента Гар.

«Вино — не враг общества; это культура, это наследие, это удовольствие и возможность разделить радость за общим столом», — заявил президент Сельскохозяйственной палаты департамента Эро.

Кризис виноделия длится во Франции не первый год. Когда я пишу об этом, мои читатели удивляются, ведь у многих еще живо клише о вине как символе Франции. Но старые символы давно обесценены. Сами французы без пиетета относятся к виноградарям и виноделам. Скажу больше, они вызывают у французов раздражение. Их обвиняют в том, что они вечно недовольны, вечно чего-то просят. Причем когда чего-то просят железнодорожники, блокируя перевозки по всей стране, это раздражения не вызывает.

Причины этого французского парадокса уходят корнями глубоко в историю страны. Реальность такова, что сельская Франция не вызывает сочувствия у французов, они готовы пожертвовать ей в пользу спасения планеты от глобального потепления. Вино планомерно демонизировали на протяжении нескольких десятилетий. А виноделов обвиняли в упрямстве и архаизме.

Комментарии французов в соцсетях о манифестации виноделов в Безье говорят сами за себя:

"Если вино не продаётся или продаётся недостаточно дорого, им просто нужно найти себе другое применение: лесное хозяйство, скотоводство, установить солнечные батареи, наконец! Конечно, мы можем найти этой земле продуктивное применение. В любом случае, государство не должно субсидировать деятельность, которая не приносит никакой пользы".

"Государство не может продолжать содержать всех за счёт налогоплательщиков. Винный кризис был предсказуем годами, они к нему не подготовились. Виноградники разрослись, потребление алкоголя неуклонно снижается, другие страны научились производить высококачественное вино по доступным ценам, а винодельческие регионы — одни из самых загрязнённых пестицидами… рано или поздно нам придётся смириться с необходимостью производить что-то другое, и по-другому!"

"Эти фермеры вечно недовольны. Они постоянно просят помощи у правительства. Им бы на госслужбу".

"Коммунисты протестуют... Конкуренция слишком жёсткая... Тогда им стоит сменить сферу деятельности... Им просто нужно перейти дорогу: другой работы полно".

"Они говорят, что тонут в расходах и налогах, но продолжают просить правительство о помощи... Откуда берутся государственные деньги?"

"Вино не служит никакой особой цели, кроме отравления людей, когда виноделы используют фунгициды при его изготовлении, а люди его пьют!"

"А знаете, какую помощь оказывает виноградарям и виноделам правительство? Оно с барского плеча время от времени выделяет деньги на компенсационные выплаты за вырубку виноградников без права последующей посадки", - отмечает телеграм-канал "Настоящая Франция".