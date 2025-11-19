Baltijas balss logotype
Литва открывает границу с Беларусью, в которой застряли более тысячи литовских грузовиков 3 3072

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
В среду правительство Литвы приняло решение открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью, которые были временно закрыты более двух недель, сообщает LRT.

Изначльно правительство Литвы обещало, что граница будет закрыта до 30 ноября. Как минимум.

«Учитывая решения Национальной комиссии безопасности, принятые 18 ноября этого года, что обстоятельства изменились и ограничения на пересечение государственной границы, установленные 29 октября 2025 г. (…) больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности, целесообразно отменить ограничения, установленные упомянутым постановлением (…)", — заявил на заседании министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Будут открыты пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчинкай". Их деятельность будет возобновлена с четверга.

Премьер Инга Ругинене сказала во вторник, что Комиссия по национальной безопасности рекомендует открыть эти пункты пропуска, учитывая, что поток контрабандистских воздушных шаров сократился, а работа Вильнюсского аэропорта больше не нарушается. Она сообщила, что подготовка к открытию границы займет один день. Кроме того, премьер подчеркнула, что в случае повышения уровня угрозы граница будет снова закрыта.

Напомним, из-за закрытия границ в Беларуси оказались заблокированы тысячи грузовиков и полуприцепов с литовскими номерами. Белорусы свозят их на стоянки, где взимают оплату – по 120 евро за сутки.

Что будет с литовскими фурами? Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорит, что ответа по поводу возвращения застрявших литовских фур пока нет.

#Литва #граница #транспорт #контрабанда #безопасность #экономика #Беларусь #политика
  • EM
    Evgen Mel
    19-го ноября

    Наступили на свои же грабли. Забавно наблюдать за этим цирком. Ещё и денег надо будет отправить в Белоруссию )

    73
    1
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Молодец, батька! Загнул бралюкасов, а то нафантазировали, что они пупы земли, а их, ка шавок на четыре кости поставили.

    86
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    19-го ноября

    Время покажет:кто кого поставил (может бацка литовцев на 4 кости,а может литовцы бацку на 8 лап)Если бы Польша не открыла бы ещё дополнительные переходы,Литва бы не открыла границу

    2
    28
Читать все комментарии

Видео