Ни слова по-эстонски - Рийгикогу отклонил языковое требование для таксистов 5 10276

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ни слова по-эстонски - Рийгикогу отклонил языковое требование для таксистов
ФОТО: Unsplash.com

Рийгикогу в среду в первом чтении отклонил инициированный партией Isamaa законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте, который ввел бы для водителей такси требование владеть эстонским языком как минимум на уровне B1.

Комиссия по культуре как ведущая комиссия предложила отклонить законопроект в первом чтении, поскольку правительство уже занимается этим вопросом. За отклонение законопроекта проголосовали 45 членов Рийгикогу, против – 18. В результате законопроект был снят с производства.

Поправки к Закону об общественном транспорте восстановили бы порядок, при котором водитель такси должен подтверждать свое знание эстонского языка до получения карты обслуживания, предоставляя соответствующий документ. Таким документом могло бы стать свидетельство о сдаче экзамена на уровень владения эстонским языком или документ, подтверждающий получение на эстонском языке основного, общего среднего, профессионального на базе основного, среднего специального на базе основного или высшего образования.

Вступивший в силу в 2015 году Закон об общественном транспорте устанавливал, что соискатель карты обслуживания водителя такси должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Это означало, что выдающий карту орган, то есть местное самоуправление или иное уполномоченное учреждение, должен был убедиться во владении соискателем эстонским языком, а соискатель, в свою очередь, был обязан предоставить соответствующее свидетельство. В 2016 году это требование отменили, обосновав это двойным регулированием, так как требование к уровню владения языком для таксистов уже было установлено постановлением правительства на основании Закона о языке.

«С момента изменения закона прошло пять лет, и, к сожалению, приходится констатировать, что поправка себя не оправдала, поскольку услуги такси оказывают более тысячи водителей с недостаточным знанием языка. Контроль, осуществляемый лишь в рамках надзора, не оказался эффективной мерой для обеспечения языкового требования для таксистов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Департамент таллиннской муниципальной полиции, так же как и Языковой департамент, постоянно получает жалобы на таксистов, которые не говорят ни слова по-эстонски. Неоднократно жалобщики отмечали, что водитель не мог общаться и на других распространенных в нашем регионе языках международного общения, например, на английском или русском.

#Эстония #транспорт #такси #язык #общественный транспорт #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Вот если бы русские знали,как тежело,когда в тваей стране,на тваем езыке тебя не панимают.С табой разгаваривают на иностранном,и требуют на нем гаварит с ними,то поняли бы,как эта неправилна,и выучили езык и стали бы гаварит.Надеюс.

    7
    53
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Так не говори! Иди и обслуживайся там, где Вас обслужат на твАем языке. Рынок решит все. Если таких, как Вы будет достаточно, то продавец сам решит, как с вами поговорить, чтобы Вы заплатили деньги. Может, чаевые предложи, кто обслужит Вас на правильном языке. И не будет так тЕжело в твАей стране, вдруг еще и поймешь, что страна ни только твАя , но и русских, которых здесь 40%, если Вам, что то говорят эти цифры.

    56
    5
  • Д
    Добрый
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Дедуля,внуки соскучились по тебе на твоей родине-раше.Хотят,чтобы ты на закате своей жизни научил их пить самогон,восторгаться соловьиным помётом,писать комментарии:какая великая русь(хотя к Руси раша имеет отношение гораздо меньше,чем к Монгольской орде).Переезжай,дедуля,к внукам.В Латвии тебе так плохо,а в раше ты будешь себя чувствовать братом по разуму

    1
    29
  • Д
    Добрый
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Дедуля,внуки соскучились по тебе на твоей родине-раше.Хотят,чтобы ты на закате своей жизни научил их пить самогон,восторгаться соловьиным помётом,писать комментарии:какая великая русь(хотя к Руси раша имеет отношение гораздо меньше,чем к Монгольской орде).Переезжай,дедуля,к внукам.В Латвии тебе так плохо,а в раше ты будешь себя чувствовать братом по разуму

    1
    14
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    20-го ноября

    Доброму. Внучек, здесь моя Родина и, даже моего прадеда, который помер до 1918 года, так и не узнав, что есть такое название Латвия. если же, ты внучек выкупаешь у меня недвижку, чтобы я купил тоже самое в России, я так и быть, согласен, но боюсь, внучек, что у тебя не получится, даже будку для моей Жучки выкупить. Вы же патриоты все хотите отобрать или украсть, выгнать, переселить, все нахаляву. Так что я тебе , дитятко, еще здесь воздух попорчу.

    8
    0
Читать все комментарии

