Рийгикогу в среду в первом чтении отклонил инициированный партией Isamaa законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте, который ввел бы для водителей такси требование владеть эстонским языком как минимум на уровне B1.

Комиссия по культуре как ведущая комиссия предложила отклонить законопроект в первом чтении, поскольку правительство уже занимается этим вопросом. За отклонение законопроекта проголосовали 45 членов Рийгикогу, против – 18. В результате законопроект был снят с производства.

Поправки к Закону об общественном транспорте восстановили бы порядок, при котором водитель такси должен подтверждать свое знание эстонского языка до получения карты обслуживания, предоставляя соответствующий документ. Таким документом могло бы стать свидетельство о сдаче экзамена на уровень владения эстонским языком или документ, подтверждающий получение на эстонском языке основного, общего среднего, профессионального на базе основного, среднего специального на базе основного или высшего образования.

Вступивший в силу в 2015 году Закон об общественном транспорте устанавливал, что соискатель карты обслуживания водителя такси должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Это означало, что выдающий карту орган, то есть местное самоуправление или иное уполномоченное учреждение, должен был убедиться во владении соискателем эстонским языком, а соискатель, в свою очередь, был обязан предоставить соответствующее свидетельство. В 2016 году это требование отменили, обосновав это двойным регулированием, так как требование к уровню владения языком для таксистов уже было установлено постановлением правительства на основании Закона о языке.

«С момента изменения закона прошло пять лет, и, к сожалению, приходится констатировать, что поправка себя не оправдала, поскольку услуги такси оказывают более тысячи водителей с недостаточным знанием языка. Контроль, осуществляемый лишь в рамках надзора, не оказался эффективной мерой для обеспечения языкового требования для таксистов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Департамент таллиннской муниципальной полиции, так же как и Языковой департамент, постоянно получает жалобы на таксистов, которые не говорят ни слова по-эстонски. Неоднократно жалобщики отмечали, что водитель не мог общаться и на других распространенных в нашем регионе языках международного общения, например, на английском или русском.