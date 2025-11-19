Baltijas balss logotype
Попавшие «в плен» литовские перевозчики рады освобождению, но подумывают о компенсации от правительства 0 684

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BNS
Изображение к статье: Попавшие «в плен» литовские перевозчики рады освобождению, но подумывают о компенсации от правительства

После того, как в среду литовское правительство приняло решение об открытии границы с Беларусью раньше запланированного срока, президент Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava выражает удовлетворение этим решением и говорит, что сейчас самое главное — обеспечить беспрепятственное возвращение литовских грузовиков домой.

«Отличное решение, мы им очень довольны (...). Здравый смысл победил, мы исправляем прошлые ошибки и очень рады, что пограничные переходы будут открыты раньше запланированного срока», — заявил президент ассоциации Эрландас Микенас агентству BNS.

«Сейчас мы уже думаем о том, как организовать работу таможни, чтобы она работала быстрее, ведь если таможня будет работать так же, как до закрытия границы, наши грузовики не пересекут границу до Нового года», — добавил он.

По словам Микенаса, насколько ему известно, Беларуси придётся платить установленную ею 10 ноября плату в размере 120 евро за суточную парковку литовских транспортных средств на стоянках, обозначенных Минском. По его словам, также будет начислена плата за их доставку на обозначенные стоянки на границе с Литвой.

После заявления премьера Инги Ругинене в среду о том, что правительство не рассматривает возможность компенсации убытков перевозчиков, президент Linava заявил, что ассоциация пока не выдвигает такого требования и всё будет зависеть от того, насколько быстро грузовики вернутся в Литву.

«Я слышал мысли некоторых перевозчиков (о компенсации убытков – BNS), но сначала мы хотим вернуться в Литву, а потом будем решать», – сказал Микенас.

Кабинет министров в среду принял решение об открытии границы с Беларусью на 10 дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновится с четверга.

#граница #транспорт #таможня #компенсация #правительство #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
