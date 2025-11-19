Администрация президента США Дональда Трампа в сотрудничестве с Россией работает над 28-пунктным планом по завершению войны в Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на представителей США и России, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По словам источников, которых Axios не раскрывает, план состоит из 28 пунктов, разделённых на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Пока неясно, как будет решаться один из самых спорных вопросов — контроль над оккупированными Россией украинскими территориями.

В понедельник Axios пообщался со специальным посланником главы РФ Владимира Путина и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который выразил оптимизм относительно успешной реализации плана, заявив: «У нас есть ощущение, что позиция России действительно была услышана». Он напомнил, что с 24 по 26 октября провёл три дня в Майами вместе со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом. Источник в США подтвердил, что работу над планом возглавляет Уиткофф, который активно контактирует с Дмитриевым.

Axios отмечает, что пока остаётся неясным, как Украина и её европейские союзники отнесутся к этому плану. На этой неделе Уиткофф встретился в Майами с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и обсудил с ним свой план. Источник из Украины сообщил Axios, что Киев знает: «американцы что-то готовят». Источник из США добавил, что Вашингтон уже начал ознакомление европейских союзников со своими планами.