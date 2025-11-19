Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США разрабатывают план по завершению войны в Украине, консультируясь с Россией 0 884

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: США разрабатывают план по завершению войны в Украине, консультируясь с Россией
ФОТО: Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа в сотрудничестве с Россией работает над 28-пунктным планом по завершению войны в Украине, сообщает издание Axios со ссылкой на представителей США и России, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По словам источников, которых Axios не раскрывает, план состоит из 28 пунктов, разделённых на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Пока неясно, как будет решаться один из самых спорных вопросов — контроль над оккупированными Россией украинскими территориями.

В понедельник Axios пообщался со специальным посланником главы РФ Владимира Путина и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который выразил оптимизм относительно успешной реализации плана, заявив: «У нас есть ощущение, что позиция России действительно была услышана». Он напомнил, что с 24 по 26 октября провёл три дня в Майами вместе со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом. Источник в США подтвердил, что работу над планом возглавляет Уиткофф, который активно контактирует с Дмитриевым.

Axios отмечает, что пока остаётся неясным, как Украина и её европейские союзники отнесутся к этому плану. На этой неделе Уиткофф встретился в Майами с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и обсудил с ним свой план. Источник из Украины сообщил Axios, что Киев знает: «американцы что-то готовят». Источник из США добавил, что Вашингтон уже начал ознакомление европейских союзников со своими планами.

Читайте нас также:
#США #Украина #война #безопасность #дипломатия #план #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео