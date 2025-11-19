Baltijas balss logotype
Украина требует «климатические репарации» от РФ. Счет идет на десятки миллиардов долларов

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украина требует «климатические репарации» от РФ. Счет идет на десятки миллиардов долларов
ФОТО: Thought Co

Украинская делегация на COP30 заявила о требовании "климатических репараций" от РФ в 43 млрд долларов. По оценкам инициативы IGGAW, боевые действия привели к выбросам около 237 млн тонн в CO₂-эквиваленте, пишет DW.

Власти Украины намерены потребовать от России 43 млрд долларов (37 млрд евро) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате войны. Это следует из пресс-релиза украинской делегации на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP30), распространенного во вторник, 18 ноября.

В документе сказано, что это "первый случай климатических репараций по итогам войны". Они должны пойти на "экологичное восстановление" Украины после конфликта. "Россия ведет во многих отношениях грязную войну, и наш климат тоже страдает", - заявил замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов.

"Огромное количество сжигаемого топлива, выжженные леса, разрушенные здания, использованные бетон и сталь - все это, по сути, является "углеродным следом конфликта" и имеет значительные климатические издержки , - добавил он. - Климатические последствия этой агрессии будут ощущаться далеко за пределами наших границ и в будущем".

Как подсчитали сумму "климатических репараций"?

В пресс-релизе сказано, что требования Украины основаны на оценках Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны (IGGAW). Согласно этим данным, начатые Россией боевые действия привели к выбросам почти 237 млн тонн в CO₂-эквиваленте. Это почти столько же, сколько в год производят Ирландия, Бельгия и Австрия вместе взятые, заявил агентству Reuters Леннард де Клерк из IGGAW.

Эксперты IGGAW пришли к указанной сумме репараций, использовав так называемую социальную цену выбросов углерода . То есть то, сколько ущерба обществу они наносят. Ученые оценивают этот показатель в 185 долларов за тонну.

Де Клерк отметил, что требование "климатических репараций" от РФ будет подано через механизм, который сейчас создает Совет Европы. В рамках этой процедуры получено уже около 70 000 исков украинцев о возмещении ущерба от войны.

Сбор свидетельств экоцида в Украине

Ранее Сюзанн Воршех (Susann Worschech) из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере назвала гигантскими масштабы экологической катастрофы, вызванной войной в Украине. Эксперт напомнила о 25 000 га сожженного леса, 220 находящихся под угрозой или уничтоженных заповедниках и почти 1 млн га заминированных лесов и земель.

Ученые из Виадрины совместно с представителями украинских властей и НПО собирают свидетельства экоцида - массированного разрушения окружающей среды, чтобы привлечь к ответственности виновных и выдвинуть требования о возмещении ущерба. Международный уголовный суд в Гааге не рассматривает экоцид как преступление, но ЕС и ООН проводят кампанию за включение экологических преступлений в список преступлений, рассматриваемых МУС.

DW

#климат #Украина #война #компенсация #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    19-го ноября

    Репарации платят проигравшие войну, а Россия пока выигрывает, так что разговор не о чем.

    30
    3

