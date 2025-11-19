Baltijas balss logotype
В Киев направлена высокопоставленная военная делегация США 2 1206

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Даниэль Дрисколл.

Даниэль Дрисколл.

ФОТО: пресс-фото

В Киев направилась высокопоставленная военная делегация США во главе с помощником министра сухопутных войск Даниэлем Дрисколлом, сообщает газета Wall Street Journal, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По данным издания, Дрисколл, являющийся гражданским лицом, начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж и командующий силами США в Европе генерал Крис Донахью во вторник сели в Польше на ночной поезд в Украину. Газета отмечает, что делегация обсудит «идеи по завершению войны», ситуацию на фронте и производство вооружения в Украине, а по итогам визита доложит президенту США Дональду Трампу.

Идея направить Дрисколла в Киев возникла во время беседы Трампа с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, пишет Wall Street Journal. Вэнс и Дрисколл вместе учились в Йельском университете. Указания Дрисколлу дал также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высшему командованию армии частично было обусловлено убеждением, что Москва может быть более открыта к переговорам при посредничестве военных, а также разочарованием в неудачных предыдущих попытках», — отмечает Wall Street Journal.

#США #Украина #дипломатия #визит #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    19-го ноября

    Редакция, а где статья про недоступность вашего сайта, других сайтов в Латвии и по всему миру из-за глобальной ошибки в CloudFlare???? Мировая новость, а вы молчите. Вчера ваши конкуренты, которые не полагаются на "серебрянную пулю" выкладывали. Ну и вашим читателя было бы интересно узнать почему бб.лв вчера не был доступен несколько часов.

    13
    2
  • Е
    Ехидный
    Андрей
    19-го ноября

    еще не придумал как к этому руских и лично Путина привязать !!!!

    8
    0

