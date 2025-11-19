В Киев направилась высокопоставленная военная делегация США во главе с помощником министра сухопутных войск Даниэлем Дрисколлом, сообщает газета Wall Street Journal, пишет LETA со ссылкой на BBC.

По данным издания, Дрисколл, являющийся гражданским лицом, начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж и командующий силами США в Европе генерал Крис Донахью во вторник сели в Польше на ночной поезд в Украину. Газета отмечает, что делегация обсудит «идеи по завершению войны», ситуацию на фронте и производство вооружения в Украине, а по итогам визита доложит президенту США Дональду Трампу.

Идея направить Дрисколла в Киев возникла во время беседы Трампа с вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, пишет Wall Street Journal. Вэнс и Дрисколл вместе учились в Йельском университете. Указания Дрисколлу дал также специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

«Решение Белого дома обратиться к Дрисколлу и высшему командованию армии частично было обусловлено убеждением, что Москва может быть более открыта к переговорам при посредничестве военных, а также разочарованием в неудачных предыдущих попытках», — отмечает Wall Street Journal.