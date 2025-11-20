Baltijas balss logotype
Два литовских погранперехода полностью возобновили работу

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
LETA
Изображение к статье: Два литовских погранперехода полностью возобновили работу
ФОТО: Unsplash

После того, как в среду правительство Литвы приняло решение об открытии границы с Беларусью раньше запланированного срока, пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчинкай" в полночь возобновили работу в полном объёме.

"Ровно в полночь, как и планировалось, пункты пропуска возобновили работу в полном объёме", - сообщил BNS в четверг представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис.

По его словам, в настоящее время большого потока нет. К полуночи на пункте пропуска "Мядининкай" ожидали 29 легковых автомобилей, а на пункте пропуска "Шальчинкай" - 15.

"Сейчас их начинают пропускать на пункты пропуска, начинают проводиться проверки. Автобусов и грузовых автомобилей на пунктах пропуска не было, но они появятся", - сказал Мишутис.

30 октября кабинет министров Литвы закрыл границу с Беларусью на месяц с некоторыми исключениями. Это было сделано в ответ на угрозу гражданской авиации, исходящую от контрабандистских воздушных шаров.

Пограничный переход "Шальчининкай-Бенякони" был полностью закрыт, а движение через переход "Мядининкай-Каменный Лог" было ограничено.

Ограничения действовали более двух недель.

После того, как в понедельник Польша открыла два пограничных перехода с Беларусью, во вторник состоялись технические переговоры между литовскими и белорусскими пограничниками по вопросам возвращения в Литву грузовиков, застрявших в соседней стране, контрабанды и проблем с мигрантами.

#Литва #Польша #граница #безопасность #Беларусь #мигранты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

