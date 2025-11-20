Baltijas balss logotype
Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие 0 330

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие
ФОТО: dreamstime

Европейские страны должны разработать программу ядерного сдерживания России, заявил глава Airbus Рене Оберман. По его словам, РФ открыто угрожает Европе ракетами "Искандер", размещенными в Калининграде, пишет DW.

Председатель совета директоров авиастроительного концерна Airbus Рене Оберман (René Obermann) призвал государства Европы обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, исходящую от развернутых в Калининграде российских ракет "Искандер", которые способны нести ядерные боеголовки.

"Наша ахиллесова пята, похоже, заключается в том, чем Россия нам угрожает довольно открыто: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетах "Искандер" , размещенных прямо перед нашей дверью в Калининграде, в дополнение к недавно размещенным в Беларуси", - заявил Оберман в среду, 19 ноября, выступая на Берлинской конференции по безопасности.

Глава Airbus отметил, что Германия, Франция, Великобритания и другие заинтересованные государства должны выработать совместную программу ядерного сдерживания России.

Представитель НАТО , комментируя в беседе с агентством Reuters заявление Обермана, отметил, что альянс в последнее время "не наблюдал изменений в ядерной политике России".

Испытание российской ракеты "Буревестник"

В конце октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия на фоне продолжающейся войны против Украины провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Путин назвал "Буревестник" уникальной разработкой : "Это изделие, которого в мире ни у кого нет".

В Европе единственными странами, обладающими ядерным оружием, являются Франция и Великобритания. Первая располагает почти 300 ядерными боеголовками, вторая - примерно 250. Германия уже ведет с Францией "стратегические переговоры" о том, на каких условиях Париж мог бы расширить ядерный зонтик.

DW

#НАТО #Франция #ядерное оружие #Европа #Великобритания #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
