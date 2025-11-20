Baltijas balss logotype
«По моему мнению, это рэкет» - не выпускающий грузовики Минск требует встречи на уровне МИДов 4 1703

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
BNS
Изображение к статье: «По моему мнению, это рэкет» - не выпускающий грузовики Минск требует встречи на уровне МИДов
ФОТО: dreamstime

Несмотря на то, что Литва открыла пункты пропуска на границе четверг в полночь, Беларусь не выпускает литовские грузовики со спецстоянок и требует встречи представителей МИД Вильнюса и Минска, говорит президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас.

«Мне поступила информация, что белорусская сторона требует встречи, консультаций на уровне МИД. У меня есть копия письма с просьбой о консультациях на уровне МИД», — сказал Микенас радио LRT в четверг днём.

«По моему мнению, это рэкет», — сказал он.

По словам руководителя Linava, Минск пока не давал распоряжения разрешить выпуск литовских грузовиков, но перевозчики из Узбекистана «каким-то образом» проезжают.

Ранее в четверг Микенас сообщил BNS, что, по предварительной информации, грузовики должны были отправиться в 8.00 по литовскому времени, однако этого не произошло. По его данным, несколько грузовиков въехали в Литву через Шальчининкай, но большинство до сих пор не пропускают.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (TTLA) Повилас Дрижас сказал, что, по его информации, представители Минска всё ещё решают, как выпускать литовский транспорт со стоянок, разрешить ему проезд через территорию Беларуси.

В среду кабинет министров принял решение об открытии границы с Беларусью на 10 дней раньше запланированного срока. Работа пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» возобновлена ​​с полуночи четверга.

В ответ на закрытие границы Литвой Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории Беларуси, въезд в страну до открытия границы. До этого момента большинство из них были перемещены на специальные площадки, где взимается плата в размере 120 евро в сутки за каждый припаркованный грузовик или полуприцеп, а в случае неуплаты за транспортные средства им грозит конфискация.

#Литва #граница #МИД #транспорт #переговоры #экономика #Беларусь #политика
(4)
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Кто то думал, что способны диктовать условия?- Батька красиво показал,что из себя стоит их наигранная бравада и указал им их место. Так уж издавна повелось , что все эти присмыкающиеся государства, понимают только кнут.

    28
    3
  • С
    Сарказм
    20-го ноября

    Ну, это на самом деле рэкет, закрытие границы не давало усатому таракану никаких прав задерживать какое-либо имущество (машины в том числе), легально въехавшие в его концлагерь. Но когда это его останавливало? И главное, вообще непонятно, чем это ему поможет? Теперь даже если какой камикадзе из литовских транспортников вдруг решит туда съездить, думается, его просто не пропустят сами литовцы (и вряд ли будут оформлять новые дозволы) Так что как только машины выедут, граница снова прикроется. Ну и если не выедут и останутся в заложниках, то в принципе тоже. С другой стороны, надо было быть полным дебилом, чтобы оказаться там изначально. А у кого нет головы, тот теряет деньги.

    5
    43
  • Е
    Ехидный
    20-го ноября

    как клюнул жареный петух - заголосили !!!! как коротка память - это не Батька границу перекрыл , а бралюкасы выпендрелись и теперь отгребают по полной !!! головой надо иногда думать , а нетолько жрать !!!

    65
    3
  • свп
    сила в правде
    20-го ноября

    президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас на мой взгляд не имеет права занимать эту должность, если не понимает в чем дело. А дело очевидно в следующем. Литва сваляла дурака и не подумав о своих ( куда там о других) гражданах - закрыла границу, Оставшиеся грузовики создали беспрецедентные проблемы в РБ. Им пришлось парковаться на обочине, разрушая обочину, справлять нужду везде где придется, мусорить, и т.п. К тому же правительству РБ в экстренном порядке пришлось организовывать эту свору - куда-то в цивилизованное место, учитывая этот объем - тот еще квест. Расходы большие. Ввели за это плату. Через время литовцы опомнились, что могут потерять вообще транзитный бизнес как таковой из-за потери автопарка и все же открыли границу. Но уже накапало прилично. Люди не могут заплатить потому, что Литва САМА запретила расчеты с РБ и всяческие денежные переводы. По итогу фуры не могут выехать потому, что Литва выстрелила себе в ногу дважды. Что тут не понятного Г-ну Эрландасу - не понятно. Может Эрландас, как любой литовец просто платить не хочет за свои косяки? Ну понятно, что не лично свои а своего правительства. И даже в этом случае откровенная ложь и голословное обвинение в рэкете - показатель общей недалекости и полной неадекватности тех, кто рулит последние 30 лет. И теперь МИД РБ в общем то показав жест доброй воли, видя ситуацию -направил вопросы к правительству Литвы, мол как вы будете решать то, что натворили?

    Могли и не направлять. Просто не выпускать, пока перевода не будет.

    И опять прибалтосам всё плохо. Рэкет мерещится... С вами никто связей не рвал. Всё сами сделали. Сами и разгребайте.

    68
    3
Читать все комментарии

