Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в понедельник, 17 ноября, сообщение со словом «Латвия». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность этой станции.

Помимо слова «Латвия», радиостанция передала сообщения «болонский», «пошлый», «нантотюк». Кроме того, в её эфире прозвучали слова «жеребость», «оцинковщик» и «лесолёд».

В августе радиостанция откликнулась на готовившуюся встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа словом «дружность».

Так называемая «радиостанция Судного дня» вещает в эфире почти 50 лет. Коротковолновая станция работает на частоте 4625 кГц. Она является военной радиостанцией и обычно транслирует монотонный жужжащий сигнал, за что ее иногда называют «жужжалкой». Однако на фоне важных мировых событий станция порой «оживает».

Радиостанцию называют станцией «Судного дня», так как существует версия, что она была создана как часть российской системы управления ядерным ударом возмездия «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука».

Как отмечал один из ведущих британских экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр, эта система является надежным гарантом сохранения мира: «Существование «Мёртвой руки» означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие».

Он напомнил, что она представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом. По словам эксперта, система была разработана советскими специалистами во время холодной войны с целью последней защиты от агрессора. Блэр подчёркивал, что в настоящее время система работает и совершенствуется.