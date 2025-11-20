Госдума России утвердила повышение НДС с 20-ти до 22 процентов с 2026 года. Налоги будут повышены при содействии президента России Владимира Путина. Таким образом жители будут расплачиваться за войну российского лидера в Украине.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в налоговом законодательстве, который в том числе предусматривает рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20-ти до 22 процентов.

Ставка налога для социально значимых товаров сохраняется на уровне десяти процентов. Для окончательного утверждения документ еще должен быть принятым Советом Федерации, после чего он будет передан на подписание президенту страны Владимиру Путину - который с удовольствием закон подпишет.

Еще одной важной новацией стало поэтапное снижение порога выручки для малого бизнеса, при котором тот освобождается от уплаты НДС. С 2026 года он падает с 60 миллионов рублей в год до 20 миллионов, а в следующие два года — до 15 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.

В первом варианте поправок, внесенных Минфином, планка снижалась сразу в шесть раз — до 10 миллионов рублей, но затем ведомство согласилось немного ослабить требования.

В то же время IT-отрасли удалось добиться сохранения льгот по НДС. В противном случае, указывали разработчики софта, общий объем сборов упадет, множество компаний обанкротятся, а значительное количество специалистов покинет страну в поисках работы.

Ранее, 20 ноября, Госдума окончательно утвердила закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2027 годов. Он, в частности, предусматривает, что даже с учетом роста налогов дефицит в ближайшие три года не опустится ниже трех триллионов рублей, хотя и не должен подняться выше четырех триллионов.