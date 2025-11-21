Флотилия китайских кораблей с авианосцем «Фуцзянь» в составе провела первые с момента принятия авианосца на вооружение учения с участием боевых сил на море. Об этом сообщает информагентство «Синьхуа» со ссылкой на руководство Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В ходе учений отрабатывались следование в составе соединения, поисково-спасательная операция с участием самолетов и кораблей; различные типы палубных самолетов, включая J-35, J-15T, J-15DT и KJ-600, совершили тренировку по катапультному взлету с помощью электромагнитной системы и посадке на палубу авианосца.

«Фуцзянь» был принят на вооружение 7 ноября текущего года. В церемонии вручения кораблю боевого флага принял участие председатель КНР и руководитель Центрального военного совета Си Цзиньпин.

Авианосец имеет длину 318 метров при водоизмещении 80 тысяч тонн. Это первый китайский авианосец, оснащённый электромагнитными катапультами; он также вооружён четырьмя установками зенитно-артиллерийских комплексов и четырьмя зенитно-ракетными комплексами.

Новый китайский авианосец Type 004 строится на верфи в Даляне в северо-восточной провинции Ляонин. Характеристики Тype 004: водоизмещение до 120 000 тонн, длина - 330 метров, ширина - 83 метра. График ввода в эксплуатацию: спуск на воду 2026–2028 год, ввод в эксплуатацию - 2030–2032 год. Одним из главных достижений является использование системы электромагнитного запуска самолетов (EMALS) - электромагнитной катапульты, которая позволит запускать более тяжелые самолеты.

Мощная электрическая силовая установка позволит в будущем использовать новейшие военные технологии, в т. ч. оружие направленной энергии, такое как лазеры или электромагнитные пушки. На новых снимках на корпусе корабля замечена конструкция, похожая на защитную оболочку реактора, что и позволило подтвердить предположение о строительстве именно атомного авианосца. Вероятный разработчик ядерной силовой установки - Институт ядерной энергии Китая (NPIC).