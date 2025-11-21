Несмотря на открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, грузовики литовских перевозчиков уже вторые сутки не едут в Литву, сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы.

По словам Гедрюса Мишутиса, по состоянию на утро пятницы в страну пока не въехал ни один грузовик с литовскими номерами.

«Ничего не изменилось, и непонятно, почему они там не проезжают», — сказал Мишутис агентству BNS.

«Пункт пропуска работает, пропускная способность есть. Проезжают легковые автомобили, проезжают грузовые автомобили с номерами других стран, в основном, конечно, из России, где у водителей упрощенные документы. Сами пункты пропуска работают в штатном режиме, и, конечно, пункт пропуска мог бы пропускать другие транспортные средства, особенно больше грузовиков, но с литовскими номерами не едут», — сказал он.

По словам Мишутиса, после открытия границы несколько литовских грузовиков ехали и в сторону Беларуси.