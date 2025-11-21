Baltijas balss logotype
Мировые цены на кофе резко упали 1 839

В мире
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мировые цены на кофе резко упали
ФОТО: Unsplash

Reuters: кофе резко подешевел после отмены пошлин США против Бразилии.

Мировые цены на кофе резко упали после того, как президент США Дональд Трамп освободил от 40-процентных пошлин импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения, как сообщило Reuters, стало растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания.

Отмечается, что в сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40 процентов в годовом исчислении. Между тем Бразилия поставляет в США около трети своего урожая.

После того как Белый дом решил смягчить пошлины, в 13:17 по московскому времени фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE упали на 4,6 процента, до 3,5925 доллара за фунт. Для робусты снижение оценили в пять процентов до 4 тысяч 400 долларов за тонну.

#США #Бразилия #торговля #финансы #кофе #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Ура! Поедем за кофе в Литву - местные торгаши скорее дадут себя кастрировать, чем снизят цены...

    21
    1

