Мировые цены на кофе резко упали после того, как президент США Дональд Трамп освободил от 40-процентных пошлин импорт некоторых видов бразильской сельскохозяйственной продукции, включая кофе и какао. Причинами такого решения, как сообщило Reuters, стало растущее недовольство американских потребителей высокими ценами на продукты питания.

Отмечается, что в сентябре розничные цены на кофе в США выросли на 40 процентов в годовом исчислении. Между тем Бразилия поставляет в США около трети своего урожая.

После того как Белый дом решил смягчить пошлины, в 13:17 по московскому времени фьючерсы на кофе арабика на бирже ICE упали на 4,6 процента, до 3,5925 доллара за фунт. Для робусты снижение оценили в пять процентов до 4 тысяч 400 долларов за тонну.