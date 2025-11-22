Новости ТВ3 не раз рассказывали о потерях, причинённых волками. Они нападают на домашний скот, дворовых собак и стада. У одного из фермеров в Эстонии из большой отары овец теперь остались лишь четыре. Надежды фермеров на значительное повышение лимитов на отстрел не оправдаются, так как в целом ситуация якобы не настолько плоха.

Осень и без того делает сельские подворья мрачнее, чем в другие времена года. Но недавняя атака волков только усилила это ощущение. Фермер опускает руки.

«Я занимаюсь разведением овец 14 лет. Десять из них — без каких-либо проблем. Волки стали появляться здесь в последние годы, и после последнего нападения из 80 овец у меня осталось только четыре», - рассказывает овцевод Йоэл Кулюс.

Что виноваты именно волки, подтверждают и записи камер видеонаблюдения. Подвергается преследованию и домашняя птица.

Как и в прошлом году, в этом году в Эстонии волки — точнее, вопрос их отстрела — остаются спорной темой. В конце октября Департамент охраны окружающей среды издал распоряжение о разрешённом количестве для отстрела. Ассоциация по защите крупных хищников попыталась оспорить его. Суд отклонил иск, но ещё возможна апелляция.

«Я убеждён, что охотиться нужно. Но не на любых волков, а именно на тех, кто представляет угрозу. Охотники могли бы прямо у моего дома наблюдать, выжидать», - говорит Йоэл Кулюс.

Планировалось, что в этом сезоне можно будет отстрелять 84 волка. В то же время, по научным данным, ежегодный прирост популяции волков в Эстонии выше.

«На мой взгляд, Эстония превращается в страну хищников — по сути, уже стала. Не знаю, что и сказать. Радость жизни в деревне исчезла. Йоэл — мой лучший друг. В который уже раз мы встречаемся, чтобы поговорить о растерзанном скоте? Как минимум третий», - говорит бывший овцевод Тайво Ремелгас.

Оппоненты приводят другие данные: общее количество овец, погибших от нападений волков, по сравнению с прошлым годом сократилось более чем вдвое. Правда, в тех регионах, где нападения происходили, лимиты на отстрел будут выше.

«Я бы однозначно ограничил численность волков и рысей. Говорят, что волк — санитар леса. Так пусть и остаётся санитаром леса, а не ходит к домашнему скоту и в людские дворы. Всё это видно на видео», - утверждает председатель правления охотничьего общества Рапла Яак Мурсепп.

«Если смотреть на цифры без лишних эмоций, то количество нападений волков не увеличилось. Летом мы выдали 12 специальных разрешений на охоту именно в тех регионах, где нападений было больше. Мы хотели бы, чтобы домашние животные были защищены, и волки не могли к ним добраться», - говорит заместитель генерального директора Департамента охраны окружающей среды Эстонии по вопросам охраны природы Лелло Кукка.

От Департамента охраны окружающей среды можно получить поддержку для предотвращения ущерба, причинённого хищниками, например, установив защищённые ограждения или приобретя сторожевых собак для стада. Максимальная сумма возможной поддержки — 9600 евро.

ТВ3