Европейские лидеры согласовывают совместный визит к президенту США Дональду Трампу в связи с предложенным Вашингтоном планом мирного урегулирования в Украине, сообщает LETA со ссылкой на UNIAN.

Как передаёт телекомпания Sky News со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе, премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил возможность поездки с ведущими европейскими лидерами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Все четыре политика координируют свои действия для подготовки совместной встречи с Трампом в Вашингтоне.

По информации Sky News, визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели, предположительно во вторник, если Белый дом подтвердит эту дату.

Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация в Украине и новый подход США к вопросам европейской безопасности.

В то же время дипломатический источник ЕС позже уточнил в комментарии Sky News, что Стармер не планирует визит в Вашингтон, однако Европа готовит коллективную встречу с Трампом.

Зеленский создал делегацию для переговоров с США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с США и другими международными партнёрами, а также с представителями России, сообщает LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

В состав делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и его заместитель Евгений Острянский, глава Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Александр Бевз.

Умеров заявил, что Украина на этих днях в Швейцарии начинает консультации с США по возможным параметрам мирного соглашения.

«В эти дни в Швейцарии мы начинаем консультации между представителями Украины и США на высоком уровне о возможных параметрах будущего мирного соглашения. Украина подходит к этому процессу с чётким пониманием своих интересов. Это следующий этап диалога, который продолжается последние дни и главная цель которого — согласовать видение дальнейших шагов», — сообщил Умеров.

Он отметил: «Мы высоко ценим участие американской стороны и её готовность к содержательному разговору. Украина продолжит действовать ответственно, профессионально и последовательно — как того требует наша национальная безопасность».

Вашингтон предложил план прекращения войны в Украине, который, по всей видимости, в значительной степени основан на требованиях России. Согласно проекту, оказавшемуся в распоряжении агентства AFP, он предполагает сохранение оккупированных территорий под контролем РФ, обязательство Украины не вступать в НАТО, отказ от расширения альянса и возвращение России в G8.

Американские генералы на следующей неделе отправятся в Москву обсудить мирный план

Группа американских генералов во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом в ближайшее время посетит Москву для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает LETA со ссылкой на Meduza и издание The Guardian.

Издание не приводит подробностей возможного визита, указывая лишь, что он может состояться в конце следующей недели.

The Guardian также сообщает, что Трамп назначил Дрисколла своим новым специальным посланником — он является бывшим одноклассником вице-президента Джеймса Дэвида Венса. Издание не уточняет, означает ли это, что он заменит нынешнего специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, который покинет администрацию в январе, или же до этого момента они будут работать параллельно.

Делегация под руководством Дрисколла 20 ноября официально представила этот план президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве. После встречи Зеленский заявил, что Киев готов начать работу над мирным соглашением на основе предложенного плана.