В испанской шахте в результате несчастного случая погибли горняки

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В испанской шахте в результате несчастного случая погибли горняки
ФОТО: pixabay

В пятницу в испанском регионе Астурия произошёл обвал в угольной шахте, в результате которого погибли два шахтёра, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям региона, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Обвал произошёл на втором уровне шахты Вегадеренгоса. О нём спасателям сообщили в пятницу во второй половине дня.

Один из погибших был найден в пятницу, а второй — в субботу рано утром, вскоре после полуночи.

«Сегодня — день скорби для Астурии и всей страны», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в социальной платформе X, выразив «солидарность с шахтёрским сообществом», а также с родственниками и друзьями погибших.

По данным правительства Астурии, в этой шахте добывался антрацит, и её эксплуатировала горнодобывающая компания TYC Narcea Special Research.

Мэр расположенного неподалёку города Кангас-дель-Нарсеа Хосе Луис Фонтанелья назвал произошедшее «несчастным случаем». Он отметил, что недавно в шахте проводилась инспекция, и «всё было в порядке».

В марте на другой угольной шахте в Астурии произошёл взрыв, в результате которого погибли пятеро человек, а ещё четверо получили серьёзные травмы. Это стало самой трагичной горнодобывающей катастрофой в Испании за последние десятилетия по числу жертв.

Горнодобывающая промышленность на севере Испании, в Астурии, веками была важной отраслью.

#Испания #трагедия #несчастный случай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
