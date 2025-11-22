На этой неделе вооружённые люди похитили 215 школьниц и 12 учительниц из католической школы в центральной части Нигерии, сообщили в пятницу официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Похищение произошло в школе Святой Марии в районе Агварра штата Нигер, сообщил пресс-секретарь Христианской ассоциации Нигерии.

Это уже второй случай похищения школьниц на этой неделе. В понедельник вооружённые люди ворвались в среднюю школу в штате Кеби на северо-западе Нигерии и похитили 25 учениц.

На фоне растущих опасений по поводу безопасности власти штатов Кацина и Плато распорядились закрыть все школы в целях предосторожности.

Многие школы были закрыты и правительством штата Нигер. Для решения кризиса президент Нигерии Бола Тинубу отменил своё участие в международных мероприятиях, включая саммит G20 в южноафриканском городе Йоханнесбург.

Оба похищения и нападение на церковь в западной части Нигерии, в результате которого во вторник были убиты два человека, произошли после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военным вмешательством в ответ на убийства христиан в Нигерии.

Нигерия до сих пор не оправилась от похищения почти 300 девочек, совершённого джихадистской группировкой «Боко Харам» в городе Чибок штата Борно. Некоторые из этих девочек провели в плену несколько лет.