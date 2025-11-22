Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Нигерии из католической школы похищены 227 учениц и учительниц 1 843

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Нигерии из католической школы похищены 227 учениц и учительниц
ФОТО: Youtube

На этой неделе вооружённые люди похитили 215 школьниц и 12 учительниц из католической школы в центральной части Нигерии, сообщили в пятницу официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Похищение произошло в школе Святой Марии в районе Агварра штата Нигер, сообщил пресс-секретарь Христианской ассоциации Нигерии.

Это уже второй случай похищения школьниц на этой неделе. В понедельник вооружённые люди ворвались в среднюю школу в штате Кеби на северо-западе Нигерии и похитили 25 учениц.

На фоне растущих опасений по поводу безопасности власти штатов Кацина и Плато распорядились закрыть все школы в целях предосторожности.

Многие школы были закрыты и правительством штата Нигер. Для решения кризиса президент Нигерии Бола Тинубу отменил своё участие в международных мероприятиях, включая саммит G20 в южноафриканском городе Йоханнесбург.

Оба похищения и нападение на церковь в западной части Нигерии, в результате которого во вторник были убиты два человека, произошли после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил военным вмешательством в ответ на убийства христиан в Нигерии.

Нигерия до сих пор не оправилась от похищения почти 300 девочек, совершённого джихадистской группировкой «Боко Харам» в городе Чибок штата Борно. Некоторые из этих девочек провели в плену несколько лет.

Читайте нас также:
#президент #Африка #школа #безопасность #похищение #Нигерия #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
3
6

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    22-го ноября

    Вряд ли здесь замешана политика. Нигерия — страна людоедов. В ресторанах запросто можно заказать блюдо из человеческого мяса. Одна порция стОит 700 нигерийских найр ₦ = 0.48$. Как видите, совсем недорого. Курс: 1000₦ = 0.69$. Похищают женщин и девочек, потому что их мясо вкуснее.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео