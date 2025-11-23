Sky News: лидеры ЕС могут поехать в США, чтобы повлиять на Трампа по Украине.

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут поехать в Вашингтон, чтобы попытаться повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

«Возможно, что в ближайшую неделю европейские лидеры вновь направятся в Вашингтон, чтобы еще раз попытаться вернуть Трампа на прежнюю позицию», — отмечает телеканал.

По данным Sky News, поездка может состояться уже в этот вторник, 25 ноября. Источники также отметили, что недавний разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Трампом был «хорошим, коротким, но продуктивным».

Ранее стало известно, что британские дипломаты сочти план США по Украине рабочим. По их мнению, он может стать основой для прекращения боевых действий.