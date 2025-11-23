Sky News: лидеры ЕС могут поехать в США, чтобы повлиять на Трампа по Украине.
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут поехать в Вашингтон, чтобы попытаться повлиять на позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
«Возможно, что в ближайшую неделю европейские лидеры вновь направятся в Вашингтон, чтобы еще раз попытаться вернуть Трампа на прежнюю позицию», — отмечает телеканал.
По данным Sky News, поездка может состояться уже в этот вторник, 25 ноября. Источники также отметили, что недавний разговор премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Трампом был «хорошим, коротким, но продуктивным».
Ранее стало известно, что британские дипломаты сочти план США по Украине рабочим. По их мнению, он может стать основой для прекращения боевых действий.
Оставить комментарий