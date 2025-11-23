В администрации США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский примет разработанный Вашингтоном мирный план до Дня благодарения, который будет отмечаться в этом году 27 ноября, сообщили Financial Times (FT) знакомые с переговорами украинские чиновники. По их словам, после этого американские официальные лица собираются представить мирное соглашение в Москве, чтобы завершить процесс урегулирования конфликта к началу декабря. Однако в офисе украинского президента считают, что уложиться в эти сроки не удастся, поскольку в плане США есть несколько моментов, которые являются для Киева «красными линиями». Собеседники FT добавили, что работают над встречными предложениями, которые вскоре представят американской стороне.

На днях Зеленский встретился с министром сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. По данным Axios, последний передал украинскому лидеру мирный план и договорился об «агрессивном графике» его подписания. Зеленский согласился работать над положениями документа для завершения войны, обозначив при этом «принципиальные основы, которые важны для народа Украины». «Мы не будем делать громких заявлений и настроены на четкую, честную работу — Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и мире», — отметил украинский президент после встречи с Дрисколлом.

Позднее народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США, который состоит из 28 пунктов. Он предполагает, что Крым, Луганск и Донецк будут де-факто признаны российскими территориями, Киев выведет войска из не оккупированной части Донецкой области, а в Запорожской и Херсонской областях стороны заморозят боевые действия по линии соприкосновения. Также Украина закрепит в Конституции отказ от вступления в НАТО, численность ВСУ будет ограничена 600 тыс. человек, а на территории страны запретят размещать войска НАТО. В свою очередь с России поэтапно начнут снимать санкции и вернут Москву в состав «Большой восьмерки» (G8).

Помимо этого, США и Европа займутся восстановлением Украины за счет $100 млрд замороженных российских активов и собственных инвестиций. Киев при этом получит гарантии безопасности от США, а Москва законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину. Также в Украине должны будут пройти выборы президента через 100 дней после подписания соглашения.

По данным Axios, над предложенным мирным планом работал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. При этом он консультировался со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Последний подтвердил участие в работе над мирным планом, высоко оценив его шансы на успех. «Мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат», — сказал Дмитриев.