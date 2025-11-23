Тип 63 или её реплики до сих пор находятся на вооружении армий многих государств и различных повстанческих вооруженных формирований.

Китай никогда не поставлял ни одной из сторон украинского конфликта летальных вооружений, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мне неизвестно об упомянутой вами ситуацией, но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения", - заявила Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения ВСУ о том, что они недавно якобы уничтожили произведенную в Китае РСЗО Type-63, используемую российскими вооруженными силами в т.н. ДНР.

Тип 63 — буксируемая реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в Китайской Народной Республике в начале 1960-х годов. Является одной из самых распространённых в мире систем реактивной артиллерии. Кроме Китая, находится на вооружении армий более десятка государств, а также различных, в том числе и незаконных, вооружённых формирований. Кроме этого, в ряде стран производится по лицензии. Активно применяется в ряде вооружённых конфликтов в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

На первый взгляд, простая и устаревшая система Тип 63, именно благодаря своей простоте и надёжности, оказалась достаточно удачной для выполнения возлагавшихся на неё задач. В системе оптимально сочетаются достаточно высокая мощность огня (107-мм реактивный снаряд по могуществу близок к 105-мм гаубичному осколочно-фугасному снаряду), легкость и простота конструкции. Именно по этой причине, во многих государствах решили не «изобретать велосипед», разрабатывая собственные РСЗО, а покупать и копировать одну из наиболее удачных систем.

Причём, тот факт, что Тип 63 или её реплики до сих пор находятся на вооружении армий многих государств и различных повстанческих вооруженных формирований, а список стран-производителей этой системы расширяется, подтверждает необходимость лёгких РСЗО в сухопутных войсках. Благодаря малой массе и габаритам Тип 63, получили широкое распространение импровизированные самоходные РСЗО на шасси различных автомобилей, в основном на пикапах.