Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китайские реактивные минометы внезапно обнаружили на Донбассе 0 275

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Установку легко перевозить и применять.

Установку легко перевозить и применять.

Тип 63 или её реплики до сих пор находятся на вооружении армий многих государств и различных повстанческих вооруженных формирований.

Китай никогда не поставлял ни одной из сторон украинского конфликта летальных вооружений, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мне неизвестно об упомянутой вами ситуацией, но я хочу подчеркнуть, что Китай никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения", - заявила Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения ВСУ о том, что они недавно якобы уничтожили произведенную в Китае РСЗО Type-63, используемую российскими вооруженными силами в т.н. ДНР.

Тип 63 — буксируемая реактивная система залпового огня (РСЗО), разработанная в Китайской Народной Республике в начале 1960-х годов. Является одной из самых распространённых в мире систем реактивной артиллерии. Кроме Китая, находится на вооружении армий более десятка государств, а также различных, в том числе и незаконных, вооружённых формирований. Кроме этого, в ряде стран производится по лицензии. Активно применяется в ряде вооружённых конфликтов в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке.

1280px-H12_Type_63_multiple_rocket_launcher.jpg

На первый взгляд, простая и устаревшая система Тип 63, именно благодаря своей простоте и надёжности, оказалась достаточно удачной для выполнения возлагавшихся на неё задач. В системе оптимально сочетаются достаточно высокая мощность огня (107-мм реактивный снаряд по могуществу близок к 105-мм гаубичному осколочно-фугасному снаряду), легкость и простота конструкции. Именно по этой причине, во многих государствах решили не «изобретать велосипед», разрабатывая собственные РСЗО, а покупать и копировать одну из наиболее удачных систем.

Причём, тот факт, что Тип 63 или её реплики до сих пор находятся на вооружении армий многих государств и различных повстанческих вооруженных формирований, а список стран-производителей этой системы расширяется, подтверждает необходимость лёгких РСЗО в сухопутных войсках. Благодаря малой массе и габаритам Тип 63, получили широкое распространение импровизированные самоходные РСЗО на шасси различных автомобилей, в основном на пикапах.

Читайте нас также:
#вооружение #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео