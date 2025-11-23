Эммануэль Макрон поддержал начальника штаба французских вооруженных сил, который заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей, чтобы сдержать Россию.

Эммануэль Макрон поддержал начальника штаба французских вооруженных сил, который заявил, что Франция должна быть готова терять своих детей, чтобы сдержать Россию. Президент считает, что речь генерала Мандона была намного более продуманной, чем "фраза, вырванная из контекста, чтобы напугать людей".

Слова генерала Фабьена Мандона, начальника штаба французской армии, были, пожалуй, самыми цитируемыми во французских СМИ и блогосфере на этой неделе.

Выступая во вторник на Конгрессе мэров Франции, главный военачальник страны призвал к новой "стойкости", поскольку Москва, по его словам, готовится "к конфронтации с нашими странами в период между сегодняшним днем и 2030 годом".

"Если наша страна дрогнет, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически, потому что приоритеты будут отданы оборонному производству, тогда мы окажемся в опасности", - заявил Фабьен Мандон мэрам городов.

"У нас есть все знания, вся экономическая и демографическая мощь, чтобы удержать московский режим от дальнейших попыток. Чего у нас нет, так это стойкости, чтобы принять боль, защищая то, чем мы являемся".

Политическая критика со всех сторон

Оппозиция, как левая, так и крайне правая, быстро ухватилась за столь язвительную фразу, чтобы обрушиться на генерала Мандона.

Лидер партии "Непокоренная Франция" (LFI) Жан-Люк Меленшон, в частности, выразил свое "полное несогласие с речью начальника штаба вооруженных сил", считая, что тот превысил свои полномочия.

Фабьен Руссель, национальный секретарь Французской коммунистической партии, заявил_: "Нет - невыносимым разговорам о начале войны"_, осудив "опасное вмешательство" начальника Генштаба.

На другом конце политического спектра Себастьен Шену, вице-президент "Национального объединения" (НОР), осудил "ошибку" Фабьена Мандона, а также отрицал, что начальник штаба имел "законное право" делать это заявление.

Макрон подтверждает свое доверие Мандону

Генерал Мандон пользуется "моим полным доверием", заявил глава государства по окончании дебатов в Йоханнесбурге, где он принимал участие в саммите G20.

"Он произнес речь, которая была гораздо более продуманной, чем это предложение", - сказал хозяин Елисейского дворца, который считает, что это предложение было "вырвано из контекста, чтобы напугать людей".

"Прежде всего, я понимаю, что фраза была выхвачена многими людьми, у которых есть другая повестка дня", - заявил Эммануэль Макрон, указав, что не хочет поддаваться "духу поражения и упадничества". "У нас сильная армия, которой мы должны гордиться и которая никогда не подводила в выполнении своей миссии", - заключил французский президент.

Ранее министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен также встала на сторону Фабьена Мандона, подчеркнув, что начальник штаба "имеет полное право выражать свое мнение по поводу угроз, которые продолжают расти".

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Мод Брежон постаралась успокоить эмоции после комментариев Фабьена Мандона. "Мы будем предельно ясны: наши дети, в том смысле, в котором мы это понимаем, не собираются ехать воевать и умирать в Украине ", - объяснила она в пятницу в эфире TF1, отметив, что у Франции "профессиональная армия ".

Разъяснение Мандона

Наконец, сам генерал Мандон взял слово в эфире телеканала France 5, чтобы ответить на возникшие разногласия.

Напомнив, что у него _"_есть свои дети", орденоносный военный сказал, что "осознает, насколько некоторые люди могли быть обеспокоены его высказываниями".

РЕКЛАМА

"У меня есть друзья, которые писали мне, задавали вопросы", - признался он, а затем напомнил, что "роль [его] речи" на Конгрессе мэров заключалась в том, чтобы "предупредить и подготовить".

"Обстановка стремительно ухудшается ", и "я счел важным поделиться этим наблюдением с мэрами ", - подчеркнул он, добавив, что реакция "показывает, что это то, что, возможно, недостаточно воспринимается нашим населением ".

Глава администрации также подтвердил свою "большую уверенность" в стране, которая "всегда была способна противостоять вызовам ".

"Но чтобы противостоять чему-то, нужно быть готовым", - настаивает генерал Мандон.

"Анализ опасности, исходящей от России, разделяют все наши союзники в Европе, - напомнил Мандон в интервью France 5. - Многие европейские соседи восстанавливают национальную службу.

Это один из элементов, которые следует соблюдать во Франции, заявил генерал в то время, как исполнительная власть готовится объявить о введении добровольной военной службы с целью набора 10 000 молодых людей к 2030 году.