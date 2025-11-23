Региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) в странах Африки Патрик Юссеф назвал среди ключевых причин нехватки продовольствия помимо изменения климата вооруженные конфликты и политическую нестабильность.

«На африканском континенте ведется 50 активных вооруженных конфликтов. Это примерно 40% от общего числа вооруженных конфликтов в мире,— отметил он.— Только в Мозамбике из-за наземных мин производство продовольствия в пострадавших районах сократилось более чем на 25%. Неразорвавшиеся и брошенные боеприпасы, оставшиеся после войны 2020–2022 годов, привели к массовому загрязнению пахотных земель в северной части Эфиопии»,— пояснил директор МККК в странах Африки.

По данным ООН, в 2024 году в Африке с проблемой голода столкнулось более 20% населения — 307 млн человек. В 2030 году, по прогнозам организации, от постоянной нехватки еды по всему миру будут страдать уже 512 млн человек, при этом 60% из них — в Африке.

Россия занимает лидирующие позиции в обеспечении Африки необходимым продовольствием, отметил посол России в Эфиопии Евгений Терехин. «Доля отечественной продукции агропрома в физическом выражении превышает 14% от всего объема африканского продовольственного импорта. На российские поставки приходится более трети импортируемых странами континента пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. В ежегодном эквиваленте объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Африку — более 20 млн тонн»,— рассказал посол.