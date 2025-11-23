Российские захватчики смогли продвинуться в пределах города Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в обновлении украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Покровске", - отметили аналитики.

Кроме того, по их данным, российским оккупантам удалось продвинуться и вблизи Даченского к югу от Мирнограда в Покровском районе.

Также стало известно, что Силам обороны Украины удалось уничтожить важную вражескую позицию на промышленном объекте в Покровске. Эта позиция использовалась как "высота" для снайперского огня.