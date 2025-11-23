Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп 1 563

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США опубликовал большой текст о ситуации вокруг войны в Украине.

Война между Россией и Украиной при наличии сильного и правильного руководства в США и Украине никогда бы не началась, заявил президент США Дональд Трамп.

Также он в публикации в Truth Social заявил, что если бы президентские выборы 2020 года "не были сфальсифицированы и украдены" — не было бы никакой украинско-российской войны.

"Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для их передачи Украине", - отметил Трамп. По его словам "коррумпированный Байден" отдавал оружие и деньги бесплатно.

Ранее УНИАН сообщал, что мирный план Трампа загнал Зеленского в тупик. Американский лидер заявил, что Зеленский "не имеет карт" для продолжения войны и должен согласиться на условия, включающие уступки территориями.

Однако, в то же время, стало известно, что окончательную версию "мирного плана" Зеленский и Трамп согласуют лично. Ведь изначально американский план вызвал обеспокоенность не только в Украине, но и в Европе.

Читайте нас также:
#США #оружие #Украина #война #Дональд Трамп #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    23-го ноября

    по предсказаниям украине останется только та территория, которая была изначально.Киев буде под влиянием России.Так сказала Ванга

    3
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео