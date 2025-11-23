Среди клиентов покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна могла быть покойная королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на электронные письма.

В частности, лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман утверждал, что Эпштейн предоставлял ей финансовые услуги. Кроме того, в документах указывается, что сын Елизаветы II Эндрю приглашал Эпштейна на день рождения королевы в 2000 году в Виндзорский замок.

Ранее британского принца Эндрю лишили титула за изнасилование. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.