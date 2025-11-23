Baltijas balss logotype
Среди клиентов Эпштейна нашли Елизавету II

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Среди клиентов Эпштейна нашли Елизавету II
ФОТО: Global Look Press

Daily Express: Эпштейн мог оказывать услуги королеве Елизавете II.

Среди клиентов покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна могла быть покойная королева Великобритании Елизавета II. Об этом сообщила газета Daily Express со ссылкой на электронные письма.

В частности, лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман утверждал, что Эпштейн предоставлял ей финансовые услуги. Кроме того, в документах указывается, что сын Елизаветы II Эндрю приглашал Эпштейна на день рождения королевы в 2000 году в Виндзорский замок.

Ранее британского принца Эндрю лишили титула за изнасилование. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

#финансы #королева #новости #преступления
