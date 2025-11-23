Состояние американского президента Дональда Трампа за два месяца сократилось на 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

С рекордных 7,3 миллиарда долларов в сентябре оно упало до 6,2 миллиарда в конце ноября.

Президент США буквально обеднел из-за падения стоимости акций технологической компании Trump Media — за последние три месяца их стоимость на бирже NASDAQ снизилась на 42 процента.

При этом в начале 2025 года состояние президента США Дональда Трампа увеличилось более чем в два раза. В 2024 году его суммарный капитал оценивался в 2,3 миллиарда долларов, а в начале 2025-го состояние Трампа достигло 5,1 миллиарда. Добиться подобного роста ему удалось во многом благодаря прибыльному вложению в криптовалюту. Главным активом американского президента является недвижимость.