Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп обеднел 0 285

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп обеднел
ФОТО: Global Look Press

Состояние американского президента Дональда Трампа за два месяца сократилось на 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Forbes.

С рекордных 7,3 миллиарда долларов в сентябре оно упало до 6,2 миллиарда в конце ноября.

Президент США буквально обеднел из-за падения стоимости акций технологической компании Trump Media — за последние три месяца их стоимость на бирже NASDAQ снизилась на 42 процента.

При этом в начале 2025 года состояние президента США Дональда Трампа увеличилось более чем в два раза. В 2024 году его суммарный капитал оценивался в 2,3 миллиарда долларов, а в начале 2025-го состояние Трампа достигло 5,1 миллиарда. Добиться подобного роста ему удалось во многом благодаря прибыльному вложению в криптовалюту. Главным активом американского президента является недвижимость.

Читайте нас также:
#недвижимость #инвестиции #финансы #бизнес #криптовалюта #акции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео