В своем недавнем докладе о международной защите и миграции Европейская комиссия определила для Эстонии солидарный взнос в виде переселения 80 беженцев из Греции, Кипра, Италии и Испании или оказания этим странам финансовой либо технической помощи на сумму 1,6 миллиона евро.

При этом, согласно тому же докладу, Эстония сама признана страной, находящейся под значительным миграционным давлением, поскольку за последние пять лет она приняла большое число украинских военных беженцев, что является существенной нагрузкой в соотношении с ВВП и численностью населения.

Этот статус дает Эстонии право ходатайствовать о частичном или полном освобождении от солидарного взноса, и Эстония этим правом пользуется.

«Принимая украинских военных беженцев и помогая им, мы уже проделали огромную работу, и будет справедливо, если это примут во внимание. Мы могли бы просить о полном освобождении, но это было бы несправедливо по отношению к Греции, Кипру, Италии и Испании, которые сталкиваются с очень сильным миграционным давлением. Мое предложение — ходатайствовать о сокращении солидарного взноса Эстонии вдвое», — сказал министр внутренних дел Игорь Таро.

Сделать взнос можно тремя способами: приемом беженцев, финансовой помощью или иной поддержкой в виде техники и экспертов. Эти способы также можно комбинировать. Таро отметил, что в прошлый четверг правительство решило, что Эстония сделает свой солидарный взнос в виде финансовой помощи, а также отправит экспертов и технику в страны, испытывающие миграционное давление. «Беженцев из других стран в Эстонию привозить не будут», — заявил Таро.

Ожидается, что решение по ходатайству Эстонии будет принято до конца текущего года.

Ежегодно Европейская комиссия принимает доклад о международной защите и миграции. В нем оценивается ситуация в области международной защиты, приема беженцев и миграции в Европейском союзе за последние 12 месяцев, а также возможные тенденции развития. Доклад представляет собой стратегический обзор ситуации в этой сфере.

Согласно решению Комиссии, в течение первого цикла управления международной защитой и миграцией странами, находящимися под миграционным давлением, являются Греция, Кипр, Италия и Испания. Они смогут автоматически использовать создаваемый резерв солидарности.

В зоне риска миграционного давления находятся Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Франция, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Финляндия. Они имеют преимущественное право на получение оперативной и финансовой поддержки от ведомств Европейского союза. Если ситуация в этих странах ухудшится, Комиссия готова пересмотреть их положение.

Под значительным миграционным давлением находятся Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша.