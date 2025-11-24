Baltijas balss logotype
ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом» 0 502

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
ФОТО: пресс-фото

Американские предложения рассматриваются как основа для работы над "мирным планом", но там есть и роль Европы.

Об этом во время круглого стола сказал Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины. Говоря о "мирных усилиях" и переговорах в Женеве, он отметил, что по их итогам усматривается "достаточно позитивный, оптимистичный тон".

"Делегациям удалось достаточно подробно пунктами, предложенными американской стороной... Положительно, что американская делегация действительно слышит украинский вклад. То есть, что Украина думает относительно этих пунктов. И ряд из этих положений уже поддается проработке", - сообщил Тихий.

Так, отметил он, уже удалось выйти на "доработанный вариант этих пунктов", но работа продолжается и будет продолжаться, вероятно, еще "эти дни, эту неделю". Все это делается в тесной координации с европейскими партнерами Украины.

#НАТО #США #Украина #Европа #ЕС #дипломатия #переговоры #политика
