Из-за контрабандных шаров, прилетевших с территории Беларуси, в воскресенье вечером вновь была приостановлена посадка и взлёт самолётов в Вильнюсском аэропорту, пишет LETA со ссылкой на LRYTAS.

Движение было прекращено с 18:55 в воскресенье до 00:25 в понедельник, поскольку вблизи аэропорта были замечены шары, сообщили в аэропорту.

Несколько прибывающих рейсов были перенаправлены в Каунас, Ригу и Варшаву. Семь рейсов на прибытие и четыре на вылет были отменены.

Ранее сообщалось, что в последнее время работу Вильнюсского аэропорта регулярно нарушает присутствие метеозондов в его окрестностях. Шары запускают с территории Беларуси контрабандисты сигарет. В связи с этим в конце октября Литва закрыла два оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако в четверг они вновь были открыты. В пятницу премьер-министр Литвы Инга Ругиниене допустила, что граница может быть снова закрыта, если ситуация с контрабандными шарами ухудшится.

В последнее время беспилотные летательные объекты влияют на работу аэропортов и в других странах Европы.