Власти Новой Зеландии объявили о планах полностью истребить к 2050 году одичавших кошек. По оценкам специалистов, сейчас их численность превышает 2,5 миллиона, сообщает The Guardian.

Эти животные ранее были домашними, но, оказавшись в лесах, адаптировались к дикой среде и превратились в опасных хищников.

Министр охраны природы Тама Потаки назвал одичавших кошек «хладнокровными убийцами». По его словам, они представляют такую же серьёзную угрозу для биоразнообразия, как хорьки, ласки, крысы, опоссумы и горностаи - все они включены в стратегию «Без хищников к 2050 году».

«Чтобы сохранить биоразнообразие, исторический ландшафт и создать ту природу, которую мы хотим видеть, нам необходимо избавиться от факторов, которые её уничтожают», - отметил Потаки.

Одичавшие кошки достигают 1 метра в длину и могут весить до 7 килограммов. Они активно охотятся на эндемичных птиц, включая новозеландского зуйка, популяция которого стремительно сокращается. Пока численность птиц падает, количество одичавших кошек продолжает расти.

Попытки начать борьбу с этой угрозой предпринимались ещё в 2013 году, однако власти столкнулись с критикой со стороны зоозащитных организаций. Новая Зеландия - одна из стран с самым высоким числом домашних кошек на человека. При этом в государстве нет обязательных правил по стерилизации и ограничению свободного выгула домашних животных. В результате питомцы нередко уходят из дома, охотятся и быстро размножаются, формируя новые популяции одичавших особей.

Зоозащитники требуют ужесточить правила содержания кошек и отказаться от любых смертоносных методов борьбы. В Минприроды же признают, что кампанию следовало начать раньше - до того, как проблема стала столь масштабной.

Летом прошлого года в Новой Зеландии состоялись соревнования по охоте на бездомных кошек. За наибольшее количество убитых кошек охотнику обещали 500 новозеландских долларов, а за самый большой трофей - тысячу новозеландских долларов. В охоте приняли участие более 1500 человек, из которых 440 были младше 18 лет. Зоозащитники осудили организаторов мероприятия, обвинив их в жестокости к животным и взращивании насилия у детей. Также они выразили опасения, что в ходе охоты могут пострадать домашние кошки. Однако организаторы утверждали, что ошибок быть не могло.