Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек 2 538

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек

Власти Новой Зеландии объявили о планах полностью истребить к 2050 году одичавших кошек. По оценкам специалистов, сейчас их численность превышает 2,5 миллиона, сообщает The Guardian.

Эти животные ранее были домашними, но, оказавшись в лесах, адаптировались к дикой среде и превратились в опасных хищников.

Министр охраны природы Тама Потаки назвал одичавших кошек «хладнокровными убийцами». По его словам, они представляют такую же серьёзную угрозу для биоразнообразия, как хорьки, ласки, крысы, опоссумы и горностаи - все они включены в стратегию «Без хищников к 2050 году».

«Чтобы сохранить биоразнообразие, исторический ландшафт и создать ту природу, которую мы хотим видеть, нам необходимо избавиться от факторов, которые её уничтожают», - отметил Потаки.

Одичавшие кошки достигают 1 метра в длину и могут весить до 7 килограммов. Они активно охотятся на эндемичных птиц, включая новозеландского зуйка, популяция которого стремительно сокращается. Пока численность птиц падает, количество одичавших кошек продолжает расти.

Попытки начать борьбу с этой угрозой предпринимались ещё в 2013 году, однако власти столкнулись с критикой со стороны зоозащитных организаций. Новая Зеландия - одна из стран с самым высоким числом домашних кошек на человека. При этом в государстве нет обязательных правил по стерилизации и ограничению свободного выгула домашних животных. В результате питомцы нередко уходят из дома, охотятся и быстро размножаются, формируя новые популяции одичавших особей.

Зоозащитники требуют ужесточить правила содержания кошек и отказаться от любых смертоносных методов борьбы. В Минприроды же признают, что кампанию следовало начать раньше - до того, как проблема стала столь масштабной.

Летом прошлого года в Новой Зеландии состоялись соревнования по охоте на бездомных кошек. За наибольшее количество убитых кошек охотнику обещали 500 новозеландских долларов, а за самый большой трофей - тысячу новозеландских долларов. В охоте приняли участие более 1500 человек, из которых 440 были младше 18 лет. Зоозащитники осудили организаторов мероприятия, обвинив их в жестокости к животным и взращивании насилия у детей. Также они выразили опасения, что в ходе охоты могут пострадать домашние кошки. Однако организаторы утверждали, что ошибок быть не могло.

Читайте нас также:
#домашние животные #животные #экология #кошки #охота #Новая Зеландия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
3
2
5

Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    25-го ноября

    Нам таких кошаков надо. От полёвок, особенно осенью, когда они ночами мигрируют табунами, спасу нет в частных домах. Только успевай мышеловки вычищать. На кошаков наших зажранных надежд нет. Раз видел как у соседского кота мышь под носом буквально пробежала. Он даже на неё не посмотрел своей ленивой рожей.

    2
    1
  • СИ
    Семён Иванов
    24-го ноября

    В Китае в своё время уничтожали воробьёв. Так потом этих птиц завозили из-за границы. Всему должен быть баланс, чтобы не было так, как тогда в Китае.

    9
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Профессор: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг
Изображение к статье: Капитуляция Украины недопустима - Макрон
Изображение к статье: Синьор Кросетто бьет тревогу. Иконка видео
Изображение к статье: Дрисколл встречается в Абу-Даби с делегацией РФ - CBS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео