Никакого мирного плана для Украины не может быть без одобрения Европой вопросов, касающихся европейских интересов и суверенитета, заявил Мерц. Киев нельзя склонять к односторонним территориальным уступкам, добавил он.

Никакого мирного плана для Украины не может быть принято без согласования его Европой. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 24 ноября, - день проведения в столице Анголы Луанде неформального саммита лидеров ЕС, созванного для обсуждения результатов мирных переговоров по Украине, прошедших накануне в Женеве.

"Для нас важно, что никакого мирного плана для Украины не может быть, если мы не дадим добро в отношении вопросов, касающихся европейских интересов и европейского суверенитета", - подчеркнул глава германского правительства, выступая перед журналистами.

"Украинские интересы - это и европейские интересы, и мы хотим вместе обеспечить их долгосрочное соблюдение", - указал он. В частности, по словам Мерца, к таким общим интересам относится и то, что Киев "нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам".

Мерц о гарантиях безопасности для Украины

Кроме того, важно, чтобы Украина "и в будущем могла эффективно защищать себя от проявлений агрессии". Для этого ей нужны сильные ВС и надежные гарантии безопасности партеров, добавил канцлер ФРГ.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора , который он провел с ним на прошлой неделе, проявил открытость по отношению к совместно разработанному мирному плану по Украине . "И это именно то, чего представители Украины, Соединенных Штатов Америки и члены ЕС достигли вчера в Женеве", - сообщил канцлер ФРГ. "Мы приветствуем, что эти переговоры в Женеве состоялись. Мы приветствуем также промежуточные результаты", - добавил он.

Теперь, по словам Мерца, важно привлечь Россию к переговорам. "Если это возможно, то все усилия оправдали себя", - указал он. В то же время, по словам Фридриха Мерца, он не рассчитывает, что на этой неделе в процессе мирного урегулирования в Украине будет совершен прорыв.