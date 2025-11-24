Baltijas balss logotype
Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц 2 414

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц
ФОТО: пресс-фото

Никакого мирного плана для Украины не может быть без одобрения Европой вопросов, касающихся европейских интересов и суверенитета, заявил Мерц. Киев нельзя склонять к односторонним территориальным уступкам, добавил он.

Никакого мирного плана для Украины не может быть принято без согласования его Европой. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в понедельник, 24 ноября, - день проведения в столице Анголы Луанде неформального саммита лидеров ЕС, созванного для обсуждения результатов мирных переговоров по Украине, прошедших накануне в Женеве.

"Для нас важно, что никакого мирного плана для Украины не может быть, если мы не дадим добро в отношении вопросов, касающихся европейских интересов и европейского суверенитета", - подчеркнул глава германского правительства, выступая перед журналистами.

"Украинские интересы - это и европейские интересы, и мы хотим вместе обеспечить их долгосрочное соблюдение", - указал он. В частности, по словам Мерца, к таким общим интересам относится и то, что Киев "нельзя принуждать к односторонним территориальным уступкам".

Мерц о гарантиях безопасности для Украины

Кроме того, важно, чтобы Украина "и в будущем могла эффективно защищать себя от проявлений агрессии". Для этого ей нужны сильные ВС и надежные гарантии безопасности партеров, добавил канцлер ФРГ.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора , который он провел с ним на прошлой неделе, проявил открытость по отношению к совместно разработанному мирному плану по Украине . "И это именно то, чего представители Украины, Соединенных Штатов Америки и члены ЕС достигли вчера в Женеве", - сообщил канцлер ФРГ. "Мы приветствуем, что эти переговоры в Женеве состоялись. Мы приветствуем также промежуточные результаты", - добавил он.

Теперь, по словам Мерца, важно привлечь Россию к переговорам. "Если это возможно, то все усилия оправдали себя", - указал он. В то же время, по словам Фридриха Мерца, он не рассчитывает, что на этой неделе в процессе мирного урегулирования в Украине будет совершен прорыв.

#США #Украина #Европа #безопасность #переговоры #суверенитет #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Бисмарк в аду креститься смотря с высока и понимая кто на его место пришёл.

    6
    2
  • bt
    bory tschist
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    тов. Зиновьев, по некоторым стилистическим и грамматическим правилам ("соображениям") русского языка – невозможно вас назвать "господином" ... a потому: не присесть бы вам отдохнуть и почистить рот, вместе с запущенными советскими клыками, от своей безграмотной ереси? p.s. _ даже у Шуры Балаганов словарный запас был – намного больше!

    0
    1

