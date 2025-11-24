Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России зафиксировали пик «террористических преступлений» 0 458

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В России зафиксировали пик «террористических преступлений»
ФОТО: Unsplash.com

В январе - сентябре 2025 года в России было зарегистрировано 4467 "преступлений террористического характера", приводит агентство ТАСС данные МВД РФ. Это - максимум за последние годы, пишет DW.

В России количество "преступлений террористического характера", зарегистрированных в период с января по сентябрь 2025, стало максимальным за прошедшие годы. Об этом сообщило в воскресенье, 23 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, оказавшиеся в распоряжении агентства.

"В январе - сентябре 2025 года зарегистрировано 4467 преступлений террористического характера", - цитируют журналисты изученные материалы. Для сравнения: за тот же период 2024 года, по этим данным, МВД РФ зафиксировало 2,6 тысячи таких преступлений. В январе - сентябре 2023 года - 1713. Между тем в первые девять месяцев 2022 года их было 1818, следует из сообщения.

Преступления террористического характера включают в себя не только теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование. К ним же относятся захват заложников, организация террористического сообщества или организации и участие в них, а также несообщение о готовящихся преступлениях террористической направленности, поясняет ТАСС.

К преступлениям экстремистской направленности в УК РФ относятся преступления, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

В РФ ежемесячно объявляют "террористами" и "экстремистами" 300 человек

Как пишет онлайн-издание The Moscow Times , к концу октября 2025 года в реестре "террористов" и "экстремистов" Росфинмониторинга находился 18 771 человек.

По подсчетам онлайн-издания "Новая газета. Европа" , с начала 2025 года ведомство ежемесячно добавляло в этот список по 250-300 человек. Так, в 2022 году в список "террористов" и"экстремистов" Росфинмониторинга включили 1,4 тысячи человек, в 2023 - 1,8 тысячи, в 2024-м - 3,2 тысячи, а в период с января по октябрь 2025 реестр пополнил еще 3031 человек. "Начиная с 2024-го Росфинмониторинг добавляет в список около 3 тысяч "террористов и экстремистов" в год, в то время как в начале войны (России против Украины . - Ред.) перечень расширялся в два раза медленнее", - констатируют авторы.

В июне 2021 года российские власти объявили "экстремистской" организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) , созданный ныне покойным оппозиционером Алексеем Навальным . После этого в стране начали преследование тех, кто жертвовал на деятельность этого фонда , по статьям о "финансировании экстремизма".

DW

Читайте нас также:
#терроризм #коррупция #МВД #Навальный #ФБК #преступления #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Профессор: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг
Изображение к статье: Капитуляция Украины недопустима - Макрон
Изображение к статье: Синьор Кросетто бьет тревогу. Иконка видео
Изображение к статье: Дрисколл встречается в Абу-Даби с делегацией РФ - CBS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео