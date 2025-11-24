В январе - сентябре 2025 года в России было зарегистрировано 4467 "преступлений террористического характера", приводит агентство ТАСС данные МВД РФ. Это - максимум за последние годы, пишет DW.

В России количество "преступлений террористического характера", зарегистрированных в период с января по сентябрь 2025, стало максимальным за прошедшие годы. Об этом сообщило в воскресенье, 23 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ, оказавшиеся в распоряжении агентства.

"В январе - сентябре 2025 года зарегистрировано 4467 преступлений террористического характера", - цитируют журналисты изученные материалы. Для сравнения: за тот же период 2024 года, по этим данным, МВД РФ зафиксировало 2,6 тысячи таких преступлений. В январе - сентябре 2023 года - 1713. Между тем в первые девять месяцев 2022 года их было 1818, следует из сообщения.

Преступления террористического характера включают в себя не только теракты, но и содействие террористической деятельности, публичные призывы к ней и финансирование. К ним же относятся захват заложников, организация террористического сообщества или организации и участие в них, а также несообщение о готовящихся преступлениях террористической направленности, поясняет ТАСС.

К преступлениям экстремистской направленности в УК РФ относятся преступления, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

В РФ ежемесячно объявляют "террористами" и "экстремистами" 300 человек

Как пишет онлайн-издание The Moscow Times , к концу октября 2025 года в реестре "террористов" и "экстремистов" Росфинмониторинга находился 18 771 человек.

По подсчетам онлайн-издания "Новая газета. Европа" , с начала 2025 года ведомство ежемесячно добавляло в этот список по 250-300 человек. Так, в 2022 году в список "террористов" и"экстремистов" Росфинмониторинга включили 1,4 тысячи человек, в 2023 - 1,8 тысячи, в 2024-м - 3,2 тысячи, а в период с января по октябрь 2025 реестр пополнил еще 3031 человек. "Начиная с 2024-го Росфинмониторинг добавляет в список около 3 тысяч "террористов и экстремистов" в год, в то время как в начале войны (России против Украины . - Ред.) перечень расширялся в два раза медленнее", - констатируют авторы.

В июне 2021 года российские власти объявили "экстремистской" организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) , созданный ныне покойным оппозиционером Алексеем Навальным . После этого в стране начали преследование тех, кто жертвовал на деятельность этого фонда , по статьям о "финансировании экстремизма".

DW