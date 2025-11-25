Baltijas balss logotype
35 миллионов человек останутся без еды: ООН прогнозирует усиление голода в Нигерии 0 141

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 35 миллионов человек останутся без еды: ООН прогнозирует усиление голода в Нигерии
ФОТО: Unsplash

По прогнозам Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, с мая по сентябрь 2026 года почти 35 миллионов человек на севере Нигерии будут испытывать серьёзную нехватку продовольствия, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Агентство указывает, что из-за роста числа нападений боевиков и нестабильности уровень голода на севере Нигерии достиг беспрецедентного уровня.

Ожидается, что в штате Борно — эпицентре продолжающегося уже 16 лет джихадистского восстания — около 15 000 человек столкнутся с катастрофическим голодом или условиями, близкими к нему, говорится в заявлении ВПП.

В результате конфликта погибли более 40 000 человек, около двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Насилие распространилось и на соседние с Нигерией страны.

На северо-востоке Нигерии укрепилась группировка «Боко Харам», а в центральных и северо-западных регионах действуют другие банды, нападающие на деревни, убивающие и похищающие людей.

Только на прошлой неделе в Нигерии произошло три массовых похищения. В округе Агварра штата Нигер были похищены более 300 учеников и учителей католической школы, в соседнем штате Кеби — 25 девочек из мусульманской средней школы, а в штате Квара во время прямой трансляции богослужения из церкви были похищены 38 человек.

#прогноз #голод #Нигерия #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

