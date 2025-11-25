Большинство немцев не хотят, чтобы Германия брала на себя роль военного лидера Европы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник, пишет LETA со ссылкой на DPA.

61% респондентов на вопрос, должна ли Германия взять на себя такую роль, ответили «скорее нет», в то время как 38% опрошенных это поддержали. Опрос был проведён институтом общественных исследований и статистического анализа Forsa по заказу фонда Körber.

В Восточной Германии против того, чтобы Германия играла ведущую военную роль в Европе, выступили 75% участников опроса, тогда как в Западной Германии — 58%.

Опрос проводился с 15 по 26 сентября, в нём приняли участие 1503 избирателя. Исследование оценивало отношение общества к основным вопросам внешней и оборонной политики. Около 76% опрошенных признали, что эти темы их очень интересуют.

Опрос также показывает, что немецкое общество разделено во мнении о том, должна ли страна брать на себя большую ответственность в международных кризисах или придерживаться более сдержанной позиции. В целом 48% респондентов поддержали более активное участие, тогда как 43% выступили за осторожность. В западной части Германии более активную роль поддержали 51%, в восточной — лишь 35%.

Если бы Германия усилила свою вовлечённость, большинство опрошенных отдали бы предпочтение дипломатии, а не военным действиям. В Западной Германии более сильное дипломатическое присутствие поддержали 71% респондентов, а в Восточной — 84%. За усиление военного участия выступили 19% опрошенных на западе и только 7% — на востоке.

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США мнение немцев о Соединённых Штатах значительно ухудшилось. Почти три четверти опрошенных оценили отношения между Германией и США как плохие. Годом ранее, при администрации Джо Байдена, примерно такое же число респондентов считало, что отношения между странами хорошие.

На вопрос, кто, по их мнению, является важнейшим внешнеполитическим партнёром Германии, 46% назвали Францию и только 26% — США.

Несмотря на настороженность по поводу военной роли Германии, 72% опрошенных признали, что удвоение оборонных расходов в течение следующего десятилетия было бы оправданным. Однако 82% респондентов отвергли идею о том, что Германия должна обзавестись собственным ядерным оружием.