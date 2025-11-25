Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Большинство немцев не хотят брать на себя роль военного лидера Европы 2 172

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Большинство немцев не хотят брать на себя роль военного лидера Европы
ФОТО: pixabay

Большинство немцев не хотят, чтобы Германия брала на себя роль военного лидера Европы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник, пишет LETA со ссылкой на DPA.

61% респондентов на вопрос, должна ли Германия взять на себя такую роль, ответили «скорее нет», в то время как 38% опрошенных это поддержали. Опрос был проведён институтом общественных исследований и статистического анализа Forsa по заказу фонда Körber.

В Восточной Германии против того, чтобы Германия играла ведущую военную роль в Европе, выступили 75% участников опроса, тогда как в Западной Германии — 58%.

Опрос проводился с 15 по 26 сентября, в нём приняли участие 1503 избирателя. Исследование оценивало отношение общества к основным вопросам внешней и оборонной политики. Около 76% опрошенных признали, что эти темы их очень интересуют.

Опрос также показывает, что немецкое общество разделено во мнении о том, должна ли страна брать на себя большую ответственность в международных кризисах или придерживаться более сдержанной позиции. В целом 48% респондентов поддержали более активное участие, тогда как 43% выступили за осторожность. В западной части Германии более активную роль поддержали 51%, в восточной — лишь 35%.

Если бы Германия усилила свою вовлечённость, большинство опрошенных отдали бы предпочтение дипломатии, а не военным действиям. В Западной Германии более сильное дипломатическое присутствие поддержали 71% респондентов, а в Восточной — 84%. За усиление военного участия выступили 19% опрошенных на западе и только 7% — на востоке.

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США мнение немцев о Соединённых Штатах значительно ухудшилось. Почти три четверти опрошенных оценили отношения между Германией и США как плохие. Годом ранее, при администрации Джо Байдена, примерно такое же число респондентов считало, что отношения между странами хорошие.

На вопрос, кто, по их мнению, является важнейшим внешнеполитическим партнёром Германии, 46% назвали Францию и только 26% — США.

Несмотря на настороженность по поводу военной роли Германии, 72% опрошенных признали, что удвоение оборонных расходов в течение следующего десятилетия было бы оправданным. Однако 82% респондентов отвергли идею о том, что Германия должна обзавестись собственным ядерным оружием.

Читайте нас также:
#США #Франция #ядерное оружие #дипломатия #Германия #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    25-го ноября

    «За усиление военного участия выступили 19% опрошенных на западе и только 7% — на востоке». Если у них там появится новый Гитлер, агрессивные проценты резко возрастут и к очередному 41-му году, возможно, дозреют до нового нападения на Россию. А появиться очень даже может, если не в Германии, то среди старых-новых союзников. ЕС постепенно и неуклонно трансформируется из экономического союз в военный агрессивный альянс. Аналогичный НАТО, но только европейского разлива.

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    В Восточной Германии против того, чтобы Германия играла ведущую военную роль в Европе, выступили 75% участников опроса, тогда как в Западной Германии — 58%. -- Просто в ГДР больше тех, кто помнит как по щам их предки получали!

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО
Изображение к статье: Продажа за месяц до банкротства? Почему смена владельцев SmartLynx вызвала шквал вопросов
Изображение к статье: Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение
Изображение к статье: Уиткофф консультировал Ушакова по «мирному плану» - Bloomberg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео