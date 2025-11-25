Как передает новостная редакция "Кан", за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года генерал-майор Аарон Халива, возглавлявший тогда разведывательное управление Генштаба, направляясь в Эйлат на отдых, остановился на базе военной разведки "Урим".

Один из наиболее уважаемых прапорщиков, служащий в "Урим", рассказал генералу, что заметил в Газе значительную активность. На это Халива ответил: "Все в порядке, ничего не будет".

Как сообщается, что в ходе слушаний комиссии Сами Турджемана, проверявшей проведенных ЦАХАЛом внутренних расследований событий 7 октября, Халиве был задан вопрос, почему он проигнорировал это предупреждение. Ответа на вопрос не последовало.

"Кан" также рассказывает, что в ночь перед нападением по всему сектору Газы были активированы десятки сим-карт.

Между тем, высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг в интервью катарской телекомпании "Аль-Джазира" публикации о выходе группировки из соглашения о прекращении огня с Израилем. "Мы сохраняем приверженность соглашению", – заявил он.

О выходе ХАМАСа из соглашения сообщили саудовские СМИ. Они утверждали, что представители группировки сообщили об это специальному представителю президента США Стивену Виткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру.