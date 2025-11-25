Baltijas balss logotype
Израильская разведка проигнорировала предупреждение об атаке ХАМАСа 1 360

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На руинах разрушенной Газы.

На руинах разрушенной Газы.

Палестинцы опровергают выход из мирного процесса.

Как передает новостная редакция "Кан", за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года генерал-майор Аарон Халива, возглавлявший тогда разведывательное управление Генштаба, направляясь в Эйлат на отдых, остановился на базе военной разведки "Урим".

Один из наиболее уважаемых прапорщиков, служащий в "Урим", рассказал генералу, что заметил в Газе значительную активность. На это Халива ответил: "Все в порядке, ничего не будет".

Как сообщается, что в ходе слушаний комиссии Сами Турджемана, проверявшей проведенных ЦАХАЛом внутренних расследований событий 7 октября, Халиве был задан вопрос, почему он проигнорировал это предупреждение. Ответа на вопрос не последовало.

"Кан" также рассказывает, что в ночь перед нападением по всему сектору Газы были активированы десятки сим-карт.

Между тем, высокопоставленный представитель ХАМАСа Муса Абу Марзук опроверг в интервью катарской телекомпании "Аль-Джазира" публикации о выходе группировки из соглашения о прекращении огня с Израилем. "Мы сохраняем приверженность соглашению", – заявил он.

О выходе ХАМАСа из соглашения сообщили саудовские СМИ. Они утверждали, что представители группировки сообщили об это специальному представителю президента США Стивену Виткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру.

Оставить комментарий

    Этот факт давно известен,если вспомнить как все начиналось и израильские военные в интервью очень удивлялись,как на базы могли незамеченными проскочить вооруженные формирования,если туда даже мышь не могла проникнуть,чтобы ее не заметили!? Отсюда можно сделать простой вывод и его уже сделали во многих странах -все это была подготовленная операция израильских спецслужб 🔯👽😈для оправдания геноцида в Газе. Такая же операция была проведена на Украине,где Майдан тоже был организован израильскими спецслужбами.Только оплачивала все Виктория Нудельман деньгами американских налогоплательщиков. ФСБ и Внешняя разведка России(Филиалы спецслужб Израиля)в эти дела не вмешивалась и не противоборствовала.👽

