Литва заявила Беларуси очередной протест в связи с возобновившимися нарушениями воздушного пространства контрабандистскими метеозондами, сообщило во вторник Министерство иностранных дел (МИД) Литвы.

Нота протеста была передана представителю посольства Беларуси в понедельник.

"В ходе встречи белорусский представитель был проинформирован о зафиксированных в последние дни нарушениях воздушного пространства Литвы с территории Беларуси, которые литовская сторона расценивает как угрозу национальной безопасности и гражданской авиации", - говорится в сообщении.

В связи с очередными нарушениями воздушного пространства на прошлой неделе несколько раз была нарушена работа Вильнюсского аэропорта.

МИД Литвы потребовал от Беларуси немедленно принять меры по предотвращению подобных нарушений и напомнил, что в случае умышленного уклонения Беларуси от предотвращения подобных гибридных действий Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на пересечение государственной границы или применить дополнительные контрмеры.

Представителю Беларуси в МИД также вновь напомнили о до сих пор не устраненных препятствиях для возврата в Литву застрявших в Беларуси грузовиков литовских перевозчиков, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Литвы приняло решение открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше запланированного срока. Решение было принято после технических переговоров с Беларусью и некоторого улучшения ситуации с контрабандой посредством воздушных шаров.