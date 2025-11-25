Министр обороны Италии Гвидо Кросетто призвал западные страны дать отпор растущему числу гибридных атак со стороны России, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Необходимо перейти к активной борьбе, создав Европейский центр по противодействию гибридной войне, считает он. В Польше, которая чаще всего подвергается подобным атакам, считают, что страна уже стоит на грани войны с Россией.

Кросетто осудил «инертность» европейских стран и партнеров по НАТО перед лицом все более наглых и агрессивных действий России в 125-страничном документе по названием «Противодействие гибридной войне: активная стратегия». «Гибридная война продолжается, и в ее рамках наносятся удары по критически важной инфраструктуре, центрам принятия решений, основным службам и структурам каждой страны, ежедневно создавая растущий риск катастрофического ущерба, — пишет министр. – Мы находимся под ударом, и гибридные бомбы продолжают падать: время действовать — сейчас».

Западные страны, скованный демократическими процессами и медленным, основанным на консенсусе процессом принятия решений в ЕС и НАТО, лишь реагируют на действия России, «постоянно отставая», констатировал министр. Отсутствие должной реакции он назвал «абсурдным» и «неприемлемым», ведь если бы произошло реальное вторжение вражеских войск, «мы не стали бы просто баррикадироваться дома в надежде, что они уйдут».

Для борьбы с Россией Кросетто предложил создать Европейский центр по противодействию гибридной войне, киберподразделение численностью 1500 человек, а также военные подразделения, занимающиеся искусственным интеллектом и защитой цепочек поставок, привлечь экспертов по борьбе с дезинформацией.

Россия идет первой в списке гибридных угроз Кросетто (далее упомянуты Китай, Иран и Северная Корея): «Ее деятельность включает диверсии, дезинформацию, политическое влияние, подрыв стратегических поставок, кибератаки, использование наемников и мигрантов в качестве инструмента дестабилизации».

По подсчетам пражского аналитического центра Globsec, с января по июль этого года люди, имеющие связи с Россией, совершили в Европе более 110 актов саботажа и попыток нападений, в основном в Польше и Франции, отмечает Politico.

Гибридную угрозу Кросетто определяет следующим образом: это скоординированные действия в нескольких сферах, осуществляемые государственными и негосударственными субъектами, которые не достигают уровня вооруженного конфликта и зачастую не поддаются атрибуции (то есть не позволяют установить связь с исполнителем или заказчиком), направленные на нанесение ущерба, дестабилизацию или ослабление противника.

Говоря о подобных действиях, Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в интервью Bloomberg напомнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что их не стоит называть «гибридными атаками», будто это что-то не очень серьезное, на самом деле это «акты государственного терроризма». Но, отвечая на вопрос, как ЕС следует реагировать на них, она заняла менее жесткую позицию, чем Кросетто. Подход, по ее словам, должен быть сбалансированным. С одной стороны, нужно показать России, что она не сможет остаться безнаказанной. Но Москва хочет, чтобы в Европе боялись, и, если ответ будет слишком жестким, это может породить страх в европейском обществе, пояснила Каллас.

Последним актом гибридной войны стал подрыв железнодорожных путей в Польше. Ее власти обвинили в диверсии двух украинцев, действовавших по приказу российских спецслужб. После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал отношения с Россией «состоянием между войной и миром».

А директор Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич, рассказывая в октябре Financial Times, что Россия использует свой теневой флот для запуска беспилотников в воздушное пространство Европы, заявил:

"В киберпространстве Польша находится в состоянии войны с Россией, это уже не просто угроза".