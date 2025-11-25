Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр обороны Италии раскрыл уязвимость Европы от гибридных атак 0 122

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Синьор Кросетто бьет тревогу.

Синьор Кросетто бьет тревогу.

Необходимо перейти к активной борьбе, создав Европейский центр по противодействию.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто призвал западные страны дать отпор растущему числу гибридных атак со стороны России, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Необходимо перейти к активной борьбе, создав Европейский центр по противодействию гибридной войне, считает он. В Польше, которая чаще всего подвергается подобным атакам, считают, что страна уже стоит на грани войны с Россией.

Кросетто осудил «инертность» европейских стран и партнеров по НАТО перед лицом все более наглых и агрессивных действий России в 125-страничном документе по названием «Противодействие гибридной войне: активная стратегия». «Гибридная война продолжается, и в ее рамках наносятся удары по критически важной инфраструктуре, центрам принятия решений, основным службам и структурам каждой страны, ежедневно создавая растущий риск катастрофического ущерба, — пишет министр. – Мы находимся под ударом, и гибридные бомбы продолжают падать: время действовать — сейчас».

Западные страны, скованный демократическими процессами и медленным, основанным на консенсусе процессом принятия решений в ЕС и НАТО, лишь реагируют на действия России, «постоянно отставая», констатировал министр. Отсутствие должной реакции он назвал «абсурдным» и «неприемлемым», ведь если бы произошло реальное вторжение вражеских войск, «мы не стали бы просто баррикадироваться дома в надежде, что они уйдут».

Для борьбы с Россией Кросетто предложил создать Европейский центр по противодействию гибридной войне, киберподразделение численностью 1500 человек, а также военные подразделения, занимающиеся искусственным интеллектом и защитой цепочек поставок, привлечь экспертов по борьбе с дезинформацией.

Россия идет первой в списке гибридных угроз Кросетто (далее упомянуты Китай, Иран и Северная Корея): «Ее деятельность включает диверсии, дезинформацию, политическое влияние, подрыв стратегических поставок, кибератаки, использование наемников и мигрантов в качестве инструмента дестабилизации».

По подсчетам пражского аналитического центра Globsec, с января по июль этого года люди, имеющие связи с Россией, совершили в Европе более 110 актов саботажа и попыток нападений, в основном в Польше и Франции, отмечает Politico.

Гибридную угрозу Кросетто определяет следующим образом: это скоординированные действия в нескольких сферах, осуществляемые государственными и негосударственными субъектами, которые не достигают уровня вооруженного конфликта и зачастую не поддаются атрибуции (то есть не позволяют установить связь с исполнителем или заказчиком), направленные на нанесение ущерба, дестабилизацию или ослабление противника.

Говоря о подобных действиях, Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в интервью Bloomberg напомнила слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что их не стоит называть «гибридными атаками», будто это что-то не очень серьезное, на самом деле это «акты государственного терроризма». Но, отвечая на вопрос, как ЕС следует реагировать на них, она заняла менее жесткую позицию, чем Кросетто. Подход, по ее словам, должен быть сбалансированным. С одной стороны, нужно показать России, что она не сможет остаться безнаказанной. Но Москва хочет, чтобы в Европе боялись, и, если ответ будет слишком жестким, это может породить страх в европейском обществе, пояснила Каллас.

Последним актом гибридной войны стал подрыв железнодорожных путей в Польше. Ее власти обвинили в диверсии двух украинцев, действовавших по приказу российских спецслужб. После этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал отношения с Россией «состоянием между войной и миром».

А директор Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич, рассказывая в октябре Financial Times, что Россия использует свой теневой флот для запуска беспилотников в воздушное пространство Европы, заявил:

"В киберпространстве Польша находится в состоянии войны с Россией, это уже не просто угроза".

Читайте нас также:
#НАТО #война #Европа #безопасность #дезинформация #оборона #гибридная война #угрозы #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО
Изображение к статье: Продажа за месяц до банкротства? Почему смена владельцев SmartLynx вызвала шквал вопросов
Изображение к статье: Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение
Изображение к статье: Уиткофф консультировал Ушакова по «мирному плану» - Bloomberg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео