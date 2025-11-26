Брату бывшего президента Колумбии Альваро Урибе — Сантьяго Урибе — во вторник был назначен тюремный срок в 28 лет и четыре месяца за убийство и участие в заговоре, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Во время внутреннего вооружённого конфликта в Колумбии в начале 1990-х Сантьяго Урибе создал праворадикальную военизированную группировку, которая устраняла сторонников леворадикальных партизанских формирований, сообщил телеканал Caracol со ссылкой на материалы суда.

В 2021 году Сантьяго Урибе был оправдан судом первой инстанции.

"Я испытываю глубокую боль из-за осуждения моего брата. Пусть Бог будет с нами", — написал экс-президент Урибе в социальной сети X.

Колумбия десятилетиями страдала от вооружённого конфликта между государственными вооружёнными силами, левыми партизанами и правыми военизированными формированиями. Этот конфликт унес жизни 220 000 человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Сам экс-президент Урибе, обвинявшийся в попытке повлиять на свидетелей и в процессуальном мошенничестве, в октябре был оправдан судом второй инстанции.

В первой инстанции ему этим летом был назначен 12-летний домашний арест, и он стал первым бывшим президентом Колумбии, признанным виновным в преступлении и получившим за это наказание.

Суд признал, что Урибе связывался с осуждёнными бывшими правыми боевиками, чтобы те дали ложные показания в его пользу. Сам экс-президент утверждал, что лишь хотел убедить их говорить правду.

Альваро Урибе занимал пост президента с 2002 по 2010 год и вёл непрерывную военную кампанию против наркокартелей и левого партизанского движения "Революционные вооружённые силы Колумбии" (FARC). Он по-прежнему остаётся самым популярным политиком в Колумбии, хотя критики обвиняют его в сотрудничестве с вооружёнными правыми формированиями в борьбе против левых партизан.