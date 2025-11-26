Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За год мирные украинцы стали гибнуть от войны на 26% чаще 1 167

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: За год мирные украинцы стали гибнуть от войны на 26% чаще
ФОТО: twitter

С января по октябрь 2025 года воздушные удары РФ по Украине привели к гибели 548 мирных жителей - это более чем на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН.

С января по октябрь 2025 года в результате воздушных ударов России в Украине погибло 548 и было ранено 3592 мирных жителя - об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 ноября, отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). За аналогичный период 2024 году эти показатели составили, соответственно, 434 и 2045 человек. Таким образом, за год число погибших от дальнобойных атак РФ гражданских лиц в Украине возросло на 26%, а раненых - на 75%.

Согласно отчету, в Киеве число жертв среди гражданских лиц только за первые 10 месяцев текущего года было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. В других крупных городах Украины, таких как Днепр и Запорожье, тоже стало погибать значительно больше мирных жителей, добавили в ООН. Мониторинговая миссия указывает, что рост числа жертв связан с интенсификацией российских воздушных атак, в некоторых из которых в последнее время было задействовано одновременно более 500 ракет и дронов .

"Кроме ужасных человеческих жертв, уничтожаются также жилые дома, объекты общественной инфраструктуры, восстановление которых может занять годы", - подчеркнула Даниэль Белл, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В отчете организации говорится о недавних волнах атак на энергетическую инфраструктуру страны , которые привели к серьезному дефициту электроэнергии во многих областях Украины в условиях приближающейся зимы и понижения температуры.

Особенно сильно страдает население прифронтовых районов, пожилые люди и женщины

Согласно ежемесячному отчету ММПЧУ, в сентябре 69% всех жертв среди мирных жителей Украины приходились на районы, расположенные вблизи линии фронта. В частности, это касается Донецкой и Херсонской областей. Мониторинговая миссия ООН указывает, что во многих случаях жертвами российских ударов становятся пожилые люди , которые часто остаются в родных местах и не решаются на эвакуацию.

Кроме того, велико число жертв среди украинских женщин. С февраля 2024 года по октябрь 2025-го по всей Украине погибли как минимум 4 403 женщины и 314 девочек, рассказала на брифинге в Женеве представительница структуры "ООН-женщины" Сабин Фрейзер. Она отметила, что удары по инфраструктуре и транспорту особенно сильно сказываются на женщинах, поскольку они проводят больше времени дома и чаще пользуются общественным транспортом.

Читайте нас также:
#Украина #ООН #война #эвакуация #инфраструктура #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го ноября

    Еврейский геноцид плавно перешёл с уничтожения семитов Палестины на уничтожение украинцев,ведь,как говорит Игорь Беркут,директор ,отвечающий за образование Хазарского Каганата на Украине,его никто не отменял и не отменит... А украинцы лишние на этом празднике,,еврейской жизни,,😈👽🔯 Но,если вдруг,то возникнут вопли про Холокост,антисемитизм и геноцид евреев . Не зря положили своих во второй мировой миллиона 4.Зато пользуются этим уже почти 100 лет...А как позабудется,то ещё с только же положат...Так что не все евреи могут чувствовать себя в безопасности😀

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
Изображение к статье: Не все готовы присоединяться к числу павших героев. Иконка видео
Изображение к статье: Железная леди страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео