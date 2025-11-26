С января по октябрь 2025 года воздушные удары РФ по Украине привели к гибели 548 мирных жителей - это более чем на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН.

С января по октябрь 2025 года в результате воздушных ударов России в Украине погибло 548 и было ранено 3592 мирных жителя - об этом говорится в опубликованном во вторник, 25 ноября, отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). За аналогичный период 2024 году эти показатели составили, соответственно, 434 и 2045 человек. Таким образом, за год число погибших от дальнобойных атак РФ гражданских лиц в Украине возросло на 26%, а раненых - на 75%.

Согласно отчету, в Киеве число жертв среди гражданских лиц только за первые 10 месяцев текущего года было почти в четыре раза выше, чем за весь 2024 год. В других крупных городах Украины, таких как Днепр и Запорожье, тоже стало погибать значительно больше мирных жителей, добавили в ООН. Мониторинговая миссия указывает, что рост числа жертв связан с интенсификацией российских воздушных атак, в некоторых из которых в последнее время было задействовано одновременно более 500 ракет и дронов .

"Кроме ужасных человеческих жертв, уничтожаются также жилые дома, объекты общественной инфраструктуры, восстановление которых может занять годы", - подчеркнула Даниэль Белл, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В отчете организации говорится о недавних волнах атак на энергетическую инфраструктуру страны , которые привели к серьезному дефициту электроэнергии во многих областях Украины в условиях приближающейся зимы и понижения температуры.

Особенно сильно страдает население прифронтовых районов, пожилые люди и женщины

Согласно ежемесячному отчету ММПЧУ, в сентябре 69% всех жертв среди мирных жителей Украины приходились на районы, расположенные вблизи линии фронта. В частности, это касается Донецкой и Херсонской областей. Мониторинговая миссия ООН указывает, что во многих случаях жертвами российских ударов становятся пожилые люди , которые часто остаются в родных местах и не решаются на эвакуацию.

Кроме того, велико число жертв среди украинских женщин. С февраля 2024 года по октябрь 2025-го по всей Украине погибли как минимум 4 403 женщины и 314 девочек, рассказала на брифинге в Женеве представительница структуры "ООН-женщины" Сабин Фрейзер. Она отметила, что удары по инфраструктуре и транспорту особенно сильно сказываются на женщинах, поскольку они проводят больше времени дома и чаще пользуются общественным транспортом.