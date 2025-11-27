Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Макрон готов направить на защиту Одессы турецкие войска 1 685

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: НАТО судорожно ищет подразделения для десанта в Незалежную.

НАТО судорожно ищет подразделения для десанта в Незалежную.

Он подчеркнул, что это будет делаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО.

После подписания мирного соглашения — не во время войны — планируется размещение "сил гарантирования безопасности" вдали от линии фронта, в таких городах, как Киев или Одесса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В их состав, по его словам в интервью RTL, войдут британские, французские и турецкие военные, чья задача будет заключаться в подготовке украинских сил и обеспечении безопасности — аналогично тому, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Альянса.

Он подчеркнул, что это будет делаться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО, и что около двадцати стран готовы внести вклад — на суше, на море или в воздухе. Кроме того, Макрон подчеркнул, что "не может быть устойчивого мира, если украинскую армию ограничат в ее возможностях обороняться и сдерживать любую агрессию".

Ранее СМИ сообщали, что требование России о невступлении Украины в НАТО является неприемлемым. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел. Он предостерег от повторения Мюнхенского договора с Украиной, когда Германия, Великобритания, Франция и Италия договорились между собой о том, что Чехословакия должна отдать Гитлеру Судетскую область.

Кроме того, масс-медиа также рассказывали о том, что переговоры в Женеве прокомментировал и генсек НАТО. Он подчеркнул, что эта встреча была очень успешна.

Читайте нас также:
#НАТО #война РФ и Украины #Украина #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
4
1
0

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    27-го ноября

    ужевсе поделили - кому Киев , кому Одессу и т.д. !!!а что собственно от Украины останется??? и за это Зе положил полмиллиона украинцев ???

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: После войны в Украине будет до шести миллионов ветеранов и членов их семей - премьер
Изображение к статье: Один из застреленных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии скончался
Изображение к статье: Крупнейший пожар с 1948 года: что известно о трагедии в Гонконге на данный момент
Изображение к статье: Территории Киев не отдаст, обсуждаем разграничение - Ермак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео