Нынешними темпами Россия сможет занять Донецкую область только в августе 2027 года - ISW 1 515

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нынешними темпами Россия сможет занять Донецкую область только в августе 2027 года - ISW

Если темпы наступления сохранятся, российские войска смогут захватить подконтрольную Украине часть Донецкой области только к августу 2027 года, прогнозирует базирующийся в США Институт изучения войны (ISW), пишет LETA со ссылкой на UNN.

Российские войска впервые вошли в Покровск 31 июля и с тех пор до 26 ноября продвигались в среднем на 0,12 километра в день, отмечают аналитики ISW.

«Россия не захватила Покровск — город площадью 11,5 квадратных километров — несмотря на то, что действует там уже более 118 дней», — говорится в отчёте.

«По состоянию на 26 ноября [россияне] закрепились в 66% Покровска, что является незначительным результатом, учитывая потраченное время и людские ресурсы — речь идёт как минимум об элементах двух объединённых армий, которые Россия задействовала в этой операции», — подчёркивает ISW.

Аналитики подчеркивают, что «реальность на поле боя свидетельствует о том, что победа России в Украине вовсе не гарантирована».

«Путин и командование армии пытаются представить Россию как способную быстро занять Донецкую область, однако достоверные данные о темпах продвижения не подтверждают, что российские силы неизбежно захватят оставшуюся часть области», — говорится в анализе.

Россия объявила приоритетом завершение захвата Покровска и Мирнограда, однако выполняет эту задачу медленно — украинским военным удалось снизить темп продвижения врага в Покровске до скорости пешехода.

Накануне украинская группировка «Восток» сообщила, что из-за серьёзных потерь Россия была вынуждена использовать резервы для штурма Покровска, пытаясь прорваться в южную часть города и выдвинуть небольшие группы в центральную часть.

Украинские защитники сдерживают наступление, активно нарушая логистику противника и используя инженерные подразделения для строительства оборонительных коридоров.

Читайте нас также:
#Украина #прогноз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го ноября

    Поживем - увидим.

    10
    1

