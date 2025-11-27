Baltijas balss logotype
Треть польских бомбоубежищ у границы с Калининградской областью оказались пригодны 0 138

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бункеры вскрыли впервые за четыре десятилетия.

Бункеры вскрыли впервые за четыре десятилетия.

Во всем регионе нашли 57 мест для укрытия от российских агрессоров.

Местные власти Варминьско-Мазурского воеводства Польши, граничащего с Россией, готовят укрытия. Это обязанность, вытекающая из закона о защите населения. В Воеводскую команду Государственной пожарной службы поступило 57 заявок на проверку объектов, которые ранее выполняли функцию убежищ или мест, где могут спрятаться гражданские лица в случае опасности.

Из 30 проверенных объектов 11 получили положительные рекомендации — в Гижицком и Илавском повятах, а также один в — Щиценьском повяте. Лидером среди местных властей Варминьско-Мазурского воеводства является город Илава. Там были проверены все доступные объекты, говорит Магдалена Вось, инспектор отдела по кризисному управлению городского управления в Илаве:

«У нас есть 7 убежищ. По сути, это защитные сооружения — укрытия и места, где можно спрятаться. При этом большинство расположены в районе Главного вокзала, который находится под юрисдикцией городского управления. Он расположен на улице Хелминьской, и это наша частная собственность».

В Ольштыне, столице Варминьско-Мазурского воеводства, где насчитывается более 60 мест, которые могут служить укрытием для граждан, для проверки было заявлено только одно, - говорит Патрик Пуликовски, пресс-секретарь мэрии столицы региона:

«Мы как местные власти попросили проверить убежище, принадлежащее муниципальному теплоэнергетическому предприятию. Поскольку правила, касающиеся, помимо прочего, параметров таких мест, вступят в силу только через несколько дней, мы решили, что таким образом мы проверим все процедуры».

Мэрия Ольштына планирует подать заявки на проверку остальных мест в начале следующего года.

#граница #безопасность #гражданская оборона
