В Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, президент задержан

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, президент задержан

Представители армии Гвинеи-Бисау в среду заявили, что совершили военный переворот, задержали президента страны, закрыли границы и приостановили избирательный процесс — спустя три дня после всеобщих выборов, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

У президентского дворца была слышна стрельба, а мужчины в армейской форме заняли главную улицу, ведущую к зданию.

Руководитель военного кабинета президента генерал Денис Нканья во второй половине дня сообщил журналистам, что командование, "сформированное из всех видов вооружённых сил", берёт "полный контроль" над страной "до дальнейшего уведомления".

Он зачитал заявление, сидя за столом в окружении вооружённых солдат.

Президент Умару Сиссоку Эмбало, который, возможно, одержал победу на прошедших в воскресенье выборах, задержан и содержится в здании Генерального штаба, где к нему "относится хорошо", сообщил армейский источник.

Высокопоставленный офицер, подтвердивший задержание, добавил, что вместе с Эмбало были задержаны руководитель его аппарата и министр внутренних дел.

Официальное предварительное объявление результатов выборов ожидалось в четверг.

В среду был задержан также лидер оппозиции Домингуш Симоэнш Перейра, которому Верховный суд запретил участвовать в президентских выборах.

Перейра поддерживал кандидата от оппозиции Фернанду Диаша. И Диаш, и Эмбало заявили о своей победе на президентских выборах.

С момента обретения независимости в Гвинее-Бисау произошло четыре государственных переворота, а также множество попыток их осуществить.

#выборы #президент #безопасность #оппозиция #задержание #армия #политика
