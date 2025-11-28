Европа хочет мира, но не такого, который «в действительности будет капитуляцией» Украины.

Макрон назвал Россию одной из «главных угроз» для стран Евросоюза и НАТО в интервью радиостанции RTL. Он высказал свою точку зрения перед очередной встречей стран-участниц «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины.

Французский лидер, в частности, высказал опасение, что Франция и другие государства ЕС находятся в зоне досягаемости российских межконтинентальных ракет.

«Она (Россия) производит подводные лодки, ракеты, танки и финансирует армии в третьих странах, чтобы отправить их на украинский фронт или завтра угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в пределах досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все уязвимы перед ними», — сказал Макрон.

По его словам, «такова реальность угрозы», и французы «были бы неправы, если бы проявили слабость перед этой угрозой».

«Если мы, французы, хотим защитить себя — а я одержим исключительно этим — мы должны показать, что мы не слабы перед лицом силы, которая угрожает нам больше всего», — заявил французский президент.

Как утверждает Макрон, Россия ведет в Европе и во Франции «гибридную войну». По его словам, Москва якобы «провоцирует заявлениями по ядерной тематике, проводит кибератаки, ведет информационную войну с целью подрыва морального духа». Французский лидер также назвал в качестве мер воздействия, к которым якобы прибегает Россия, «провокации через иммиграцию, через беспилотники». Макрон назвал это «стратегическим противостоянием».

Говоря о мирном плане США по Украине, французский президент сказал, что Европа хочет мира, но не такого, который «в действительности будет капитуляцией» Украины и «даст России полную свободу пойти дальше <…> и поставить под угрозу общую безопасность» в Европе.

На реплику журналиста о том, что, по некоторым утверждениям, этот план был написан президентом России Владимиром Путиным, Макрон ответил, что не станет оспаривать чьи-то мотивы, но «никто не может определять за украинцев, какие территориальные уступки они готовы сделать».

Отвечая на вопрос, какие «красные линии» на сегодня обозначены в этом плане, Макрон заявил: «Единственная красная линия, которую вы имеете уже три с половиной года, не стоит об этом забывать, называется Россия».