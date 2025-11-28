Следствие не нашло состава преступления в действиях коронерки, которая в мае 2025 года случайно объявила 87-летнюю женщину умершей, после чего она "ожила" в гробу, сообщает ČTK.

Сначала чешская полиция расследовала дело как подозрение в неоказании помощи. Следователи завершили расследование, но не обнаружили, что было совершено уголовное преступление.

"Пожилая женщина была признана мертвой, но затем начала дышать. К сожалению, через несколько дней она умерла в больнице. Мы уже завершили расследование дела и передали его другому органу для дисциплинарного или административного рассмотрения", – сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Напомним, 30 мая пожилой житель Плзени позвонил медикам и сообщил о внезапной смерти жены. Коронерка на месте происшествия констатировала смерть 87-летней женщины, поэтому на место вызвали похоронную службу. Но когда женщину положили в гроб, она открыла глаза и начала дышать.

В коронерской службе Плзени сказали, что прекратили сотрудничество с коронершей, причастной к инциденту.