Киев не намерен уступать России захваченные территории на востоке Украины , так как это запрещено конституцией страны. В настоящий момент говорить можно лишь об определении линии соприкосновения, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию The Atlantic , опубликованном в четверг, 27 ноября.

"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территории", - цитирует издание Ермака.

По его словам, пока Владимир Зеленский остается президентом Украины, "никто не должен рассчитывать" на то, что Киев признает за РФ оккупированные регионы. "Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа", - подчеркнул глава ОП Украины.

Если и говорить о каком-либо "территориальном вопросе", Украина готова обсуждать лишь то, где должна пройти линия, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами, заявил Ермак.

"Все, о чем мы можем реально говорить сейчас, - определение линии соприкосновения. И это то, что нам нужно сделать", - подчеркнул он.

В этот же день Ермак сообщил на своих страницах в соцсетях, что делегации США и Украины в конце недели продолжат начатое в Женеве обсуждение так называемого плана Трампа . Это подтвердил и Владимир Зеленский в очередном видеообращении к гражданам, опубликованном вечером 27 ноября. В то же время для Украины важны защита позиций ВСУ и сопротивление на передовой, подчеркнул украинский лидер.

Путин вновь потребовал отдать РФ украинские территории без боя

Позиция Украины на следующем раунде переговоров, которую Ермак изложил впервые, резко ограничит возможности переговорщиков по достижению мирного соглашения, отмечает журналист The Atlantic Саймон Шустер, который брал комментарий у Ермака.

До сих пор Москва не демонстрировала готовности отказаться от своих требований к Киеву об уходе ВСУ с той части Донбасса, которую войска РФ не захватили в ходе полномасштабного вторжения в Украину . Эти же заявления 27 ноября повторил Владимир Путин . "Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий - вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем", - заявил президент РФ во время пресс-конференции в ходе своего визита в Кыргызстан.

Вместе с тем Путин подтвердил, что в начале декабря в Москву приедет делегация США , которая должна привезти РФ отредактированную версию плана Трампа. Представители РФ при этом уже заявляли, что не приемлют изменений в документе, в основе которого лежат максималистские требования Москвы к Киеву.

Европарламент выдвинул свои требования к плану Трампа

В основе любых мирных переговоров по Украине должна лежать европейская стратегия мира, базирующаяся на международном праве и стремлении укрепить безопасность Украины и всей Европы. Такое заявление содержится в резолюции "Позиция ЕС по предложенному плану и участие ЕС в достижении справедливого и прочного мира в Украине", которую 27 ноября принял Европейский парламент.

Вместе с тем евродепутаты раскритиковали "неоднозначную политику" США в отношении Украины, указав, что это препятствует "достижению прочного мира". "Мир не может быть достигнут путем уступок агрессору, а требует непоколебимой и постоянной поддержки Украины и адекватного сдерживания России от повторения агрессии в будущем", - также отмечается в резолюции.

Кроме того, Европарламент считает, что любое мирное соглашение должно обязывать Россию полностью компенсировать Украине материальный и нематериальный ущерб, нанесенный в ходе полномасштабного вторжения в Украину . Также документ должен гарантировать полную ответственность за преступление агрессии и военные преступления, совершенные Россией и ее союзниками против Украины перед Международным уголовным судом и спецтрибуналом по преступлению агрессии, считают евродепутаты.

DW