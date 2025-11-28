Сразу два танкера горят в Черном море. Оба использовались для перевозки российской нефти.

Танкер VIRAT сообщил, что подвергся удару примерно в 35 морских милях от берега в Черном море, пишет Радио Свобода. Экипаж сообщает об атаке дронов. Вероятно, имеются в виду морские дроны.

На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно. Все 20 членов экипажа на борту танкера VIRAT находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Ситуация находится под контролем.

Часом ранее пожар начался на следующем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии, после того, как судно подорвалось на мине и произошел взрыв, передает Bloomberg со ссылкой на портового агента.

Танкер загорелся в Черном море у берегов Турции из-за внешнего воздействия, готовится эвакуация экипажа, сообщает турецкое управление мореходства.

"Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме", - сообщило управление в пресс-релизе.